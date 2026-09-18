Про те, які рослини можна посадити у вересні, розповіла досвідчена городниця з Одеси на своєму ютуб-каналі.

За її словами, прохолодна погода добре підходить для вирощування низки культур, які швидко сходять і встигають дати урожай ще до настання холодів.

Яку зелень посіяти у вересні?

Для осінніх посівів городниця радить обирати салат, лутук, кріп, петрушку, руколу, пастернак, щавель, базилік і шпинат. Більшість цих культур добре переносить прохолодну погоду та швидко розвивається.

Зібрану зелень можна використовувати свіжою, а надлишки – заготовити на зиму, заморозити чи висушити.

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Городниця особливу увагу звернула на руколу. Ця культура невибаглива, нормально переносить прохолодну погоду й вирізняється поживними властивостями.

Сіяти руколу можна практично увесь вересень. Якщо робити посіви з інтервалом у 2 – 3 тижні, зелень можна збирати поступово, підтримуючи безперервний урожай.

Рукола добре підходить для салатів і додає їм характерного пікантного смаку. Для вирощування культурі потрібен легкий ґрунт, помірний регулярний полив та підживлення органічними добривами. Найкраще рукола росте за температури 18 – 20 °C, проте рослина здатна витримати й перші заморозки.

Усе про посадки у вересні: дивіться відео

Які дерева та кущі посадити у вересні?

Вересень підходить не лише для посіву зелені. За словами городниці, у цей період також можна висаджувати плодові дерева та ягідні кущі. Серед рекомендованих варіантів – сливи, вишні, яблуні, груші, смородина, аґрус та виноград.

Також у вересні можна висаджувати цибулинні квіти й висаджувати озимий часник і цибулю.