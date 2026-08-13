Эффективный обогрев квартиры без центрального отопления основан не только на выработке тепла, но и на его сохранении, пишет Apartment Therapy. В экстремальных условиях главным врагом является быстрое охлаждение только что нагретого помещения, и происходит это из-за движения воздуха, контакта с холодными поверхностями и испарения.

Как обогреть квартиру, если нет отопления и электричества?

Используйте горячую воду

Бутылки с горячей водой и грелки – это простой и надежный способ согреться. Их можно положить в спальный мешок или под одеяло. Этот "локальный обогреватель" идеально помогает согреться во время сна.

"Тепловая крепость" из одеял

Если в доме нет отопления, не стоит даже пытаться обогреть всю квартиру. Если источник тепла небольшой, оно просто рассеется по большому пространству, и вы не почувствуете никакого эффекта. Вместо этого лучше использовать прямо дома палатку, если она есть, или же сделать что-то похожее на нее из подручных материалов.

Плед с подогревом

Электроодеяла – это пока не слишком популярное, но точно эффективное решение. Главное – при выборе обратить внимание на модели, которые могут работать от powerbank или домашней зарядной станции.

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Многоразовые химические грелки

Идеальный вариант, когда нужно быстро согреться. Продаются такие грелки наборами по 10 штук, и они сохраняют тепло до 12 часов. Использовать грелку просто: откройте упаковку с грелкой, встряхните в течение 10 секунд. После этого нужно подождать несколько минут, и можно приклеивать грелку к одежде.

Важно! Крепить грелку прямо к телу запрещено. А пользоваться ими можно только с 6 лет.

Термобелье

Надеть термобелье – это очевидное, но по-прежнему эффективное решение, которым точно не стоит пренебрегать. Одеваться следует по принципу многослойности – между слоями одежды, которые вы надеваете, должны оставаться прослойки воздуха.

Обогреватель

Если дома есть зарядная станция, то обогреватель становится самым простым и эффективным решением. Главное – не ставить его рядом с книгами, текстилем и другими материалами, которые могут расплавиться или загореться.

Устелите полы коврами

Из-за отсутствия изоляции между этажами теряется примерно 15% тепла. Поэтому, чтобы сохранить теплый воздух в квартире, нужно позаботиться о том, чтобы полы были покрыты коврами.

То же самое касается и штор на окнах – они помогут избежать потери тепла через стекло.