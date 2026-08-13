Ефективний обігрів квартири без опалення базується не тільки на генерації тепла, але й на його збереженні, пише Apartment therapy. У критичних умовах головним ворогом є швидке охолодження щойно нагрітого приміщення, і відбувається це через рух повітря, контакт з холодними поверхнями та випаровування.

Як обігріти квартиру, якщо немає опалення та електрики?

Використовуйте гарячу воду

Пляшки з гарячою водою та грілки – це простий і надійний спосіб зігрітися. Помістити їх можна у спальник або під ковдри. Цей "локальний обігрівач" ідеально допомагає зігрітися під час сну.

"Теплова фортеця" з ковдр

Якщо опалення вдома немає, годі й намагатися зігріти усю квартиру. У випадку, якщо джерело тепла невелике, воно просто розсіється по великому простору, і ви не відчуєте жодного ефекту. Натомість краще використати прямо вдома намет, якщо він є, або ж зробити щось схоже на нього з підручних матеріалів.

Плед з підігрівом

Електроковдри – це поки що не надто популярне, але точно ефективне рішення. Головне – під час вибору звернути увагу на моделі, що можуть працювати від повербанка чи домашньої зарядної станції.

Якщо потрібно підготуатися до зими, на Prom можна знайти електроковдри, пледи з підігрівом, хімічні грілки та штори з утепленням. Завдяки Пром-оплаті кошти будуть перераховані продавцю лише після того, як ви отримаєте та перевірите замовлення. Покупці на Prom також часто замовляють термобілизну. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

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Багаторазові хімічні грілки

Ідеальний варіант, коли потрібно швидко зігрітися. Продаються такі грілки наборами по 10 штук, і вони тримають тепло аж до 12 годин. Використати грілку просто: відкрийте упаковку з грілкою, потрусіть 10 секунд. Після цього потрібно зачекати кілька хвилин, і можна наклеювати грілку до одягу.

Важливо! Кріпити грілку прямо до тіла заборонено. А користуватися ними можна лише від 6 років.

Термобілизна

Вдягнути термобілизну – це очевидне, але все ще ефективне рішення, яким точно не варто нехтувати. Одягатися слід за принципом багатошаровості – між одягом, що ви надягаєте, все ще мають лишатися прошарки повітря.

Обігрівач

Якщо вдома є зарядна станція, тоді обігрівач стає найпростішим і найбільш результативним рішенням. Головне – не ставити його поряд з книгами, текстилем та іншими матеріалами, що можуть розплавитися чи загорітися.

Вкрийте підлоги килимами

Через відсутність ізоляції між поверхами втрачається приблизно 15% тепла. Тож для того, аби зберегти тепле повітря у квартирі, потрібно подбати про те, аби підлоги вкривали килими.

Те саме стосується і штор на вікнах – вони допоможуть уникнути втрати тепла через скло.