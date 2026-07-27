Огурцы довольно часто деформируются, пишет Wprost Dom . Они могут быть с одной стороны толстые, с другой тонкие или изогнутые как крючок. Такой вид плодов сразу сигнализирует, что растение борется со стрессом.

Что значит, когда огурец похож на грушу?

Если плод с одной стороны толстый, а с другой стороны узкий, то чаще всего причиной является плохое опыление цветка. Такое происходит во время продолжительных дождей, сильной жары и ветра, а также из-за недостатка насекомых-опылителей.

Из-за таких условий оплодотворяется только часть завязи, поэтому плод развивается неравномерно и принимает грушевидную форму.

Что означает плод огурца в форме крючка?

Чаще всего такая форма является признаком засухи. Если грядка долгое время была сухой, а затем резко стала влажной, одна часть плода начинает развиваться быстрее другой, поэтому огурец начинает сгибаться как крючок.

Чтобы избежать такой деформации, нужно регулярно поливать растения. Почва всегда должна быть немного влажной, но не затопленной водой.



Форма крючка является признаком засухи / Фото Shutterstock

Почему огурец толстый и короткий?

В этом случае огурцы вырастают таковыми из-за жары. В период высоких температур плоды ограничивают свой рост, поэтому становятся маленькими, толстыми и не такими сочными.

Если несколько дней температура превышает 30°C, дачники советуют мульчировать почву скошенной травой, поливать рано утром и избегать опрыскивания водой на полном солнце. Мульча поможет стабилизировать температуру, позволяя плодам расти более равномерно.

Что не так с очень большими огурцами?

Весьма массивные огурцы уже свидетельствуют о болезни. Нередко такие плоды являются результатом нарушения усвоения питательных веществ. Именно поэтому огурцам в этот период требуется калий, магний, кальций и регулярное поступление микроэлементов.

Однако следует понимать, что подкормка – это не основной критерий. Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому даже кратковременное пересыхание почвы может вызвать стресс. Поэтому лучше регулярно поливать растения и не допускать засухи.

Следует уяснить, что поливать огурцы необходимо только теплой водой комнатной температуры. Также плоды нужно собирать каждые 1-2 дня, чтобы не допускать значительного роста.

Огурцы никогда не деформируются без причины. Различные плоды по виду всегда предупреждают о стрессе, с которым борется растение. Обычное улучшение полива, подкормки и регулярный сбор улучшат ситуацию.