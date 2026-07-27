Огурцы довольно часто деформируются, пишет Wprost Dom . Они могут быть с одной стороны толстые, с другой тонкие или изогнутые как крючок. Такой вид плодов сразу сигнализирует, что растение борется со стрессом.
Что значит, когда огурец похож на грушу?
Если плод с одной стороны толстый, а с другой стороны узкий, то чаще всего причиной является плохое опыление цветка. Такое происходит во время продолжительных дождей, сильной жары и ветра, а также из-за недостатка насекомых-опылителей.
Из-за таких условий оплодотворяется только часть завязи, поэтому плод развивается неравномерно и принимает грушевидную форму.
Что означает плод огурца в форме крючка?
Чаще всего такая форма является признаком засухи. Если грядка долгое время была сухой, а затем резко стала влажной, одна часть плода начинает развиваться быстрее другой, поэтому огурец начинает сгибаться как крючок.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Чтобы избежать такой деформации, нужно регулярно поливать растения. Почва всегда должна быть немного влажной, но не затопленной водой.
Форма крючка является признаком засухи / Фото Shutterstock
Почему огурец толстый и короткий?
В этом случае огурцы вырастают таковыми из-за жары. В период высоких температур плоды ограничивают свой рост, поэтому становятся маленькими, толстыми и не такими сочными.
Если несколько дней температура превышает 30°C, дачники советуют мульчировать почву скошенной травой, поливать рано утром и избегать опрыскивания водой на полном солнце. Мульча поможет стабилизировать температуру, позволяя плодам расти более равномерно.
Что не так с очень большими огурцами?
Весьма массивные огурцы уже свидетельствуют о болезни. Нередко такие плоды являются результатом нарушения усвоения питательных веществ. Именно поэтому огурцам в этот период требуется калий, магний, кальций и регулярное поступление микроэлементов.
Однако следует понимать, что подкормка – это не основной критерий. Огурцы имеют поверхностную корневую систему, поэтому даже кратковременное пересыхание почвы может вызвать стресс. Поэтому лучше регулярно поливать растения и не допускать засухи.
Следует уяснить, что поливать огурцы необходимо только теплой водой комнатной температуры. Также плоды нужно собирать каждые 1-2 дня, чтобы не допускать значительного роста.
Огурцы никогда не деформируются без причины. Различные плоды по виду всегда предупреждают о стрессе, с которым борется растение. Обычное улучшение полива, подкормки и регулярный сбор улучшат ситуацию.