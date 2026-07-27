Огірки досить часто деформуються, пише Wprost Dom. Вони можуть бути з одного боку товсті, з іншого тонкі чи зігнуті як гачок. Такий вигляд плодів одразу сигналізує, що рослина бореться зі стресом.

Що означає, коли огірок схожий на грушу?

Якщо плід з одного боку товстий, а з іншого боку вузький, то найчастіше причиною є погане запилення квітки. Таке стається під час тривалих дощів, сильної спеки та вітру, а також через нестачу комах-запилювачів.

Через такі умови запліднюється лише частина зав’язі, тому плід розвивається нерівномірно й набуває грушоподібної форми.

Що означає плід огірка у формі гачка?

Найчастіше така форма є ознакою посухи. Якщо грядка тривалий час була сухою, а потім різко стала вологою, одна частина плоду починає розвиватися швидше за іншу, тому огірок починає згинатися, як гачок.

Щоб уникнути такої деформації, потрібно регулярно поливати рослини. Ґрунт завжди повинен бути трішки вологим, але не затопленим водою.



Форма гачка є ознакою посухи / Фото Shutterstock

Чому огірок товстий та короткий?

У цьому випадку огірки виростають такими через спеку. У період високих температур плоди обмежують свій ріст, тому стають маленькими, товстими й не такими соковитими.

Якщо кілька днів температура перевищує 30°C, дачники радять мульчувати ґрунт скошеною травою, поливати водою рано-вранці та уникати обприскування водою на повному сонці. Мульча допоможе стабілізувати температуру, дозволяючи плодам рости рівномірніше.

Що не так з дуже великими огірками?

Досить масивні огірки вже свідчать про хворобу. Нерідко такі плоди є результатом порушення засвоєння поживних речовин. Саме тому огіркам у цей період потрібен калій, магній, кальцій та регулярне надходження мікроелементів.

Однак слід розуміти, що підживлення – це не основний критерій. Огірки мають поверхневу кореневу систему, тому навіть короткочасне пересихання ґрунту може викликати стрес. Тому краще регулярно поливати рослини й не допускати посухи.

Слід запам’ятати, що поливати огірки потрібно лише теплою водою кімнатної температури. Також плоди потрібно збирати кожні 1 – 2 дні, щоб не допускати значного росту.

Огірки ніколи не деформуються без причини. Різні плоди за виглядом завжди попереджають про стрес, з яким бореться рослина. Звичайне покращення поливу, підживлення та регулярний збір покращать ситуацію.