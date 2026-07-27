Огірки досить часто деформуються, пише Wprost Dom. Вони можуть бути з одного боку товсті, з іншого тонкі чи зігнуті як гачок. Такий вигляд плодів одразу сигналізує, що рослина бореться зі стресом.
Що означає, коли огірок схожий на грушу?
Якщо плід з одного боку товстий, а з іншого боку вузький, то найчастіше причиною є погане запилення квітки. Таке стається під час тривалих дощів, сильної спеки та вітру, а також через нестачу комах-запилювачів.
Через такі умови запліднюється лише частина зав’язі, тому плід розвивається нерівномірно й набуває грушоподібної форми.
Що означає плід огірка у формі гачка?
Найчастіше така форма є ознакою посухи. Якщо грядка тривалий час була сухою, а потім різко стала вологою, одна частина плоду починає розвиватися швидше за іншу, тому огірок починає згинатися, як гачок.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Щоб уникнути такої деформації, потрібно регулярно поливати рослини. Ґрунт завжди повинен бути трішки вологим, але не затопленим водою.
Форма гачка є ознакою посухи / Фото Shutterstock
Чому огірок товстий та короткий?
У цьому випадку огірки виростають такими через спеку. У період високих температур плоди обмежують свій ріст, тому стають маленькими, товстими й не такими соковитими.
Якщо кілька днів температура перевищує 30°C, дачники радять мульчувати ґрунт скошеною травою, поливати водою рано-вранці та уникати обприскування водою на повному сонці. Мульча допоможе стабілізувати температуру, дозволяючи плодам рости рівномірніше.
Що не так з дуже великими огірками?
Досить масивні огірки вже свідчать про хворобу. Нерідко такі плоди є результатом порушення засвоєння поживних речовин. Саме тому огіркам у цей період потрібен калій, магній, кальцій та регулярне надходження мікроелементів.
Однак слід розуміти, що підживлення – це не основний критерій. Огірки мають поверхневу кореневу систему, тому навіть короткочасне пересихання ґрунту може викликати стрес. Тому краще регулярно поливати рослини й не допускати посухи.
Слід запам’ятати, що поливати огірки потрібно лише теплою водою кімнатної температури. Також плоди потрібно збирати кожні 1 – 2 дні, щоб не допускати значного росту.
Огірки ніколи не деформуються без причини. Різні плоди за виглядом завжди попереджають про стрес, з яким бореться рослина. Звичайне покращення поливу, підживлення та регулярний збір покращать ситуацію.