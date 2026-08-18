Горечь в огурцах зависит от природного соединения кукурбитацина. Высокие температуры разрушают его, поэтому после консервирования горечь не сохранится – а вот что делать, если хочется съесть огурцы свежими? Оказывается, простое изменение в уходе поможет исправить ситуацию, пишет Martha Stewart.

Что делать, чтобы огурцы на грядке не горчили?

Сначала вещество кукурбитацин, что и является виновником горечи, накапливается в листьях огурцов, а затем может распространиться и по всему овощу. Вещество токсично – и именно из-за этого несколько веков назад люди считали огурцы ядовитыми и не ели их. Но сейчас концентрация вещества в овощах вполне безопасна для здоровья и может повлиять исключительно на вкус.

Вот несколько причин, почему огурцы начинают горьковать:

высокая температура;

недостаточный полив;

резкие перепады температур;

вредители;

неправильно подобранные удобрения;

глинистая или песчаная почва.

Опытные огородники также убеждены, что чаще всего горькие огурцы вырастают из семян горьких огурцов. Это означает, что еще при посадке следует подумать о выборе сортов, устойчивых к горечи. Но есть еще один момент – важно правильно соблюдать сроки посадки.

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Впрочем, в августе эти советы выполнить невозможно, поэтому бороться с горечью можно другим, более простым способом: растения нужно поливать теплой водой в солнечные дни, чтобы избежать больших перепадов температур. Кроме того, нужно позаботиться о регулярной обработке от вредителей.



Огурцы нужно регулярно поливать теплой водой / Фото Pexels

Можно ли есть горькие огурцы?

Ответ очень прост – так. Их можно есть и с кожурой, но гораздо проще ее срезать. Также горечь быстрее всего скапливается на кончиках огурца, поэтому их тоже можно срезать.

Еще один способ избавиться от неприятного вкуса – замочить огурцы в теплой воде на несколько часов.