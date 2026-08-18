Гіркота в огірках залежить від природного з'єднання кукурбітацину. Його руйнують високі температури, тож після консервації гіркуватість не збережеться – а ось що робити, якщо хочеться поїсти огірки свіжими? Виявляється, проста зміна у догляді допоможе виправити ситуацію, пише Martha Stewart.

Що робити, щоб огірки на грядці не гірчили?

Спершу речовина кукурбітацин, що і є винуватцем гіркоти, накопичується у листі огірків, а потім може поширитися і по всьому овочу. Речовина токсична – і саме через це кілька століть тому люд вважали огірки отруйними та не їли. Але зараз концентрація речовини в овочах цілком безпечна для здоров'я, і вплинути може винятково на смак.

Ось кілька причин, чому огірки починають гірчити:

спекотна температура;

недостатня кількість поливу;

різкі перепади температур;

шкідники;

погано підібрані добрива;

глинистий чи піщаний ґрунт.

Досвідчені городники також переконані, що найчастіше гіркі огірки виростають з насіння гірких огірків. Це означає, що ще під час посадки слід подумати про вибір сортів, що стійкі до гіркоти. Але є й де один момент – важливо правильно дотримуватися термінів посадки.

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Втім, у серпні ці поради виконати неможливо, тож боротися з гіркотою можна в інший, простіший спосіб: рослини потрібно поливати теплою водою у сонячні дні, аби уникнути великих перепадів температур. Окрім того, потрібно подбати про регулярну обробку від шкідників.



Огірки потрібно регулярно поливати теплою водою / Фото Pexels

Чи можна їсти гіркі огірки?

Відповідь дуже проста – так. Їх можна їсти також зі шкіркою, але набагато простіше її обрізати. Також найшвидше гіркота накопичується на кінчиках огірка, тож їх також можна зрізати.

Ще один спосіб позбутися неприємного смаку – замочити огірки у теплій воді на кілька годин.