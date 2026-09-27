Кухонные предметы, которыми мы постоянно пользуемся, со временем могут стать рассадником бактерий и плесени, пишет Interia Kobieta. Именно поэтому столешницы после контакта с мясом и молочными продуктами нужно регулярно мыть. Но даже при надлежащем уходе некоторые приборы перестают быть безопасными через определенный промежуток времени.

Какие кухонные аксессуары стоит заменять?

Частота замены зависит от интенсивности использования, а также от материалов, из которых они изготовлены. Мы привыкли выбрасывать вещь только в случае ее повреждения, однако иногда некоторые предметы следует заменять чаще, не дожидаясь появления трещин или царапин.

Кухонные полотенца и губки

Губки для мытья посуды используются каждый день, поэтому становятся рассадниками бактерий. Из-за пористой структуры, постоянной влаги и наличия остатков пищи создаются условия для роста микроорганизмов. Такие губки рекомендуется менять каждую неделю.

Приобрести любую кухонную утварь можно на Prom. Подписка Smart предоставляет бесплатную доставку заказов на маркетплейсе от 200 грн и позволяет не переплачивать при регулярных заказах.

Кастрюли и сковороды с антипригарным покрытием

Тефлоновая посуда со временем изнашивается. Это покрытие не является долговечным, поэтому может повредиться и стать опасным для здоровья. Даже небольшие царапины должны стать поводом для покупки новой посуды.

Рабочие доски

На пластиковых разделочных досках довольно часто скапливается влага и остатки пищи, поэтому это идеальная среда для размножения бактерий. Изношенные разделочные доски следует заменять на новые.



Рабочие доски следует заменять после повреждения / Фото Pexels

Деревянная посуда

Со временем на деревянных ложках или лопаточках появляются деформации и трещины, поэтому их лучше заменить, тем более что они стоят довольно недорого.

Пластиковые пищевые контейнеры

Если на таких контейнерах есть царапины или трещины, ими пользоваться уже не стоит, так как поврежденная поверхность способствует росту микроорганизмов.

Фильтры

В среднем раз в месяц следует заменять фильтры для воды, поскольку они забиваются, поэтому для лучшей работы стоит установить новые.