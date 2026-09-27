Кухонні речі, які ми постійно використовуємо з часом можуть стати розсадником бактерій та цвілі, пише Interia Kobieta. Саме тому стільниці після контакту з м’ясом та молочкою потрібно регулярно мити. Та навіть за умови належного догляду, деякі прилади перестають бути безпечними через певний проміжок часу.

Які кухонні аксесуари варто замінювати?

Частота заміни залежить від інтенсивності використання, а також матеріалів, з яких вони зроблені. Ми звикли викидати річ лише у разі її пошкодження, проте часом певні речі слід замінювати частіше, не чекаючи тріщин чи подряпин.

Кухонні рушники та губки

Губки для миття посуду використовуються кожного дня, тому стають розсадниками бактерій. Через пористу структуру, постійну вологу та наявність залишків їжі, створюються умови для росту мікроорганізмів. Такі губки радять змінювати кожного тижня.

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Каструлі та антипригарні сковорідки

Тефлоновий посуд з часом зношується. Це покриття не є довговічним, тому може пошкодитися й стати небезпечним для здоров’я. Навіть маленькі подряпинки мають спонукати до купівлі нового посуду.

Обробні дошки

На пластикових обробних дошках досить часто накопичується волога й залишки їжі, тож це ідеальне середовище для розмноження бактерій. Зношені обробні дошки слід замінювати на нові.



Обробні дошки слід замінювати після пошкодження / Фото Pexels

Дерев’яне начиння

З часом на дерев’яних ложках чи лопатках з’являється деформація і тріщини, тому їх краще змінити, тим паче, що коштують вони досить доступно.

Пластикові харчові контейнери

Якщо на таких контейнерах є подряпини чи тріщини, ними користуватися вже не варто, бо пошкоджена поверхня сприяє росту мікроорганізмів.

Фільтри

В середньому раз на місяць варто замінювати фільтри для води, оскільки вони забиваються, тому для кращої роботи варто поставити нові.