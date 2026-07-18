Лето – это время, когда у садоводов не так много времени на отдых. Но ради нескольких дел все же стоит не торопиться – и обрезка растений входит в их число, пишет Марта Стюарт. Далее рассказываем о нескольких распространенных ошибках, которые допускают дачники во время обрезки.

Чего нельзя делать во время летней обрезки растений?

Не учитывать погоду

Если условия неидеальны, обрезку лучше отложить. Жара, засуха и экстремальные температуры могут нанести лишний стресс как кустам, так и деревьям – и это только навредит им.

Лучший день для обрезки – прохладный, пасмурный.

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Время для обрезки нужно выбирать внимательно / Фото Pexels

Обрезка в полдень

Лучше заниматься садоводством в прохладные часы дня. А в полдень солнце светит ярче всего, поэтому вы, опять же, только добавите стресса своим садовым растениям. Кроме того, дневная обрезка может подвергнуть внутреннюю листву кроны солнечным ожогам.

Обрезка деревьев

Обрезать кустарники, цветущие весной, – это хорошая идея; а вот с обрезкой деревьев лучше подождать. Летом их рост в самом разгаре – и срезка ветки только создаст открытые раны и потенциально откроет путь для бактерий и вредителей.

Обрезка молодых растений

Не все дачники задумываются о возрасте растений, прежде чем браться за секатор, – а зря. Летняя обрезка может способствовать быстрому росту, а при высоких летних температурах только что высаженные растения могут оказаться к этому не готовыми.