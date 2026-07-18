Літо – це час, коли у садівників немає багато часу на відпочинок. Але задля кількох завдань все ж варто сповільнитися – і обрізка рослин серед них, пише Martha Stewart. Далі розповідаємо про кілька поширених помилок, яких припускаються дачники під час неї.

Що не можна робити під час літньої обрізки рослин?

Не враховувати погоду

Якщо умови неідеальні, обрізку краще відкласти. Спека, посуха та екстремальні температури можуть завдати зайвого стресу і кущам, і дерева – і це тільки нашкодить їм.

Найкращим днем для обрізки буде прохолодний, хмарний.

Придбати секатор можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість посадкового матеріалу за фото.



Час для обрізки потрібно обирати уважно / Фото Pexels

Обрізка опівдні

Краще займатися садівництвом у прохолодні години дня. А в полудень сонце світить найяскравіше, тож ви, знову ж таки, лише додасте стресу своїм садовим рослинам. Окрім того, денна обрізка може піддати внутрішнє листя крони сонячним опікам.

Обрізка дерев

Обрізати чагарники, що квітнуть навесні – це гарна ідея; а ось з обрізкою дерев краще зачекати. Влітку їхній ріст у розпалі – і зрізання гілки лише створить відкриті рани та потенційно відкриє шлях для бактерій та шкідників.

Обрізка молодих рослин

Не всі дачники думають про вік рослин перед тим як беруться за секатор – а дарма. Літня обрізка може сприяти швидкому росту, а за високих літніх температур щойно висаджені рослини можуть виявитися до цього не готовими.