Особенно это касается мяса, рыбы, готовых блюд, нарезанных овощей и фруктов, которые после вскрытия упаковки имеют более короткий срок хранения, пишет Choice.

Продлить свежесть продуктов может вакуумный упаковщик. Он удаляет воздух из специального пакета, после чего герметично запаивает его. Благодаря этому продукты меньше контактируют с воздухом и влагой, а их цвет, вкус и аромат дольше остаются свежими.

Как работает вакууматор?

Устройство откачивает воздух из пакета и герметично закрывает его. Такой способ упаковки защищает продукты от влаги, протекания и контакта с воздухом. Удобно использовать вакууматор для остатков мяса, нарезанных фруктов или сезонных продуктов.

Для домашнего использования одним из самых практичных вариантов являются бескамерные модели. Они доступны и компактны. Принцип работы довольно прост. Открытый край пакета вставляют в вакууматор, после чего устройство откачивает воздух и запаивает пакет. В результате внутри образуется герметичная среда.

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Такая модель вакууматора предназначена для хранения сырых или готовых продуктов в холодильнике или в морозильной камере. Среди преимуществ – небольшие размеры, доступная цена и простота эксплуатации.

Для вакуумной упаковки используются специальные многослойные полимерные пакеты. Одна сторона имеет ребристую или текстурированную поверхность. Она помогает воздуху равномерно выходить из пакета во время работы устройства, а другая сторона гладкая.



Преимущества вакууматоров для продуктов / Фото Getty Images

Для дома оптимальным выбором является именно внешний бескамерный вакууматор. Его преимущество заключается в том, что герметично упакованные продукты дольше сохраняют свежесть и лучше переносят замораживание, поскольку защищены от контакта с воздухом и влагой.

Поэтому перед возможными отключениями электроэнергии можно заранее разделить мясо, рыбу, овощи, вакуумировать их и положить в морозильную камеру. Это поможет лучше организовать запасы и снизить риск потери качества продуктов.