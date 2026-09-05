Особливо це стосується м’яса, риби, готових страв, нарізаних овочів та фруктів, які після відкривання упаковки мають коротший термін зберігання, пише Choice.

Продовжити свіжість продуктів може вакуумний пакувальник. Він видаляє повітря зі спеціального пакета, після чого герметично запаює його. Завдяки цьому продукти менше контактують з повітрям і вологою, а їхній колір, смак і аромат довше зберігаються свіжими.

Як працює вакууматор?

Пристрій відкачує повітря з пакета й герметично закриває його. Такий спосіб пакування захищає їжу від вологи, протікання та контакту з повітрям. Практично використовувати вакууматор для залишків м’яса, нарізаних фруктів чи сезонних продуктів.

Для домашнього використання одним з найпрактичніших варіантів є безкамерні моделі. Вони доступні й компактні. Принцип роботи досить простий. Відкритий край пакета вставляють у вакууматор, після чого пристрій відкачує повітря та запаює пакет. У результаті всередині утворюється герметичне середовище.

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Така модель вакууматора призначена для зберігання сирих чи готових продуктів у холодильнику або в морозильній камері. Серед переваг – невеликі розміри, доступна ціна й простота експлуатації.

Для вакуумного пакування використовують спеціальні багатошарові полімерні пакети. Одна сторона має ребристу чи текстуровану поверхню. Вона допомагає повітрю рівномірно виходити з пакета під час роботи пристрою, а інший бік є гладким.



Користь вакууматорів для продуктів / Фото Getty Images

Для дому оптимальним вибором є саме зовнішній безкамерний вакууматор. Його користь полягає в тому, що герметично запаковані продукти довше зберігають свіжість і краще переносять заморожування, оскільки захищені від контакту з повітрям і вологою.

Тому перед можливими відключеннями можна заздалегідь розділити м’ясо, рибу, овочі, вакуумувати їх та покласти в морозильну камеру. Це допоможе краще організувати запаси та зменшити ризик втрати якості продуктів.