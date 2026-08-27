Папоротник лучше всего размещать в центре светлой комнаты или у окон, выходящих на восток или запад, пишет Deccoria. Место должно быть с рассеянным светом, так как прямые солнечные лучи только обожгут листья.

Субстрат для папоротника должен быть постоянно слегка влажным. Поливать растение рекомендуется теплой водой, когда верхний слой высохнет. Летом поливать папоротник рекомендуется три раза в неделю.

Растение прекрасно реагирует на опрыскивание мягкой водой, а также на близость увлажнителя воздуха. В течение вегетационного периода растение можно подкармливать специальным удобрением каждые 2–3 недели.

Придбати папороть будь-якого розміру можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість рослини за фото.

Какие бывают ошибки в уходе за папоротником?

На самом деле папоротник может вырасти довольно большим, но для этого ему нужен правильный уход. Нередко новички допускают распространенные ошибки, которых стоит избегать.

Полное высыхание основания

Папоротник не любит пересыхания и переувлажнения. Однако если все же случится так, что воды в горшке будет больше, чем нужно, то это окажет на растение более благоприятное влияние, чем длительная засуха.

Размещение горшка рядом с источниками тепла

Сухой воздух в отапливаемой квартире может негативно влиять на рост папоротника. А если еще и поставить его над горячим радиатором, то высыхание листьев и гибель растения будут неизбежны.



Папоротник не стоит размещать рядом с радиаторами / Фото Pexels

Рост на полном солнце или в тени

Яркий солнечный свет способен обжечь листья папоротника, а очень темные комнаты без света лишь ослабят растение и ограничат его рост.

Полив холодной водой

Папоротник прекрасно растет в слабокислой почве. В жесткой водопроводной воде содержится высокий уровень кальция и магния, которые повысят рН почвы. Холодная вода приводит к тепловому шоку растения, ослабляя корневую систему и задерживая рост.

Специалисты отмечают, что пожелтение листьев растения может свидетельствовать о чрезмерном переувлажнении почвы или темном расположении вазона.

Как приготовить подкормку из картофеля и гвоздики?

Папоротник любит натуральные питательные вещества и органические удобрения. Есть одна замечательная подкормка из картофеля и гвоздики, которая обеспечит растение цинком, калием, фосфором и магнием. Кроме того, она еще и обладает противогрибковыми свойствами.

Благодаря этой подкормке у растения вырастут новые листья, а для ее приготовления понадобится:

сырой картофель среднего размера;

5 сушеных бутонов гвоздики;

1 литр мягкой воды комнатной температуры.

Все эти ингредиенты нужно положить в блендер и взбить. Затем раствор следует процедить через мелкое сито или марлю, чтобы получить готовую жидкость для полива. Ее можно применять каждые 3 недели на влажную почву.