Папороть найкраще розміщувати в центрі світлої кімнати чи біля вікон, що виходять на схід або захід, пише Deccoria. Місце повинне бути з розсіяним світлом, бо прямі сонячні промені лише обпалять листя.

Субстрат для папороті має бути постійно трішки вологим. Рослину поливати радять теплою водою, коли верхній шар висохне. Влітку поливати папороть рекомендовано тричі на тиждень.

Рослина чудово реагує на обприскування м’якою водою, а також близькість зволожувача повітря. Впродовж вегетаційного періоду рослину 2 – 3 тижні можна підгодовувати спеціальним добривом.

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Які є помилки в догляді за папороттю?

Насправді папороть може виростати досить великою, але для цього їй потрібен правильний догляд. Нерідко початківці роблять поширені помилки, яких варто уникати.

Повне висихання основи

Папороть не любить пересихання та перезволоження. Проте якщо вже так станеться, що води у горщику буде більше, ніж треба, то це матиме кращий вплив на рослину, ніж тривала посуха.

Розміщення горщика поруч з джерелами тепла

Сухе повітря в опалювальній квартирі може погано впливати на ріст папороті. А якщо ще й розмістити її над гарячим радіатором, тоді висихання листя й загибель рослини будуть неминучими.



Папороть не варто розміщувати поруч з радіаторами / Фото Pexels

Ріст на повному сонці чи в тіні

Яскраве сонячне світло здатне обпекти листя папороті, а дуже темні кімнати без світла лише послаблять рослину й обмежать її ріст.

Полив холодною водою

Папороть чудово росте у слабокислому ґрунті. У жорсткій водопровідній воді міститься високий рівень кальцію та магнію, які підвищать рН ґрунту. Холодна вода призводить до теплового шоку рослини, ослаблюючи кореневу систему й затримуючи ріст.

Фахівці відзначають, що пожовтіння листя рослини може свідчити про занадто перезволожений ґрунт чи темне розташування вазону.

Як зробити помічне добриво з картоплі та гвоздики?

Папороть любить натуральні поживні речовини та органічні добрива. Є одне чудове підживлення з картоплі та гвоздики, яке забезпечить рослину цинком, калієм, фосфором та магнієм. Крім того, воно ще й має протигрибкові властивості.

Завдяки цьому добриву виросте нове листя рослини, а для його створення потрібна:

сира картопля середнього розміру;

5 сушених бутонів гвоздики;

1 літр м’якої води кімнатної температури.

Усі ці інгредієнти потрібно кинути в блендер і збити. Далі розчин слід процідити через дрібне сито чи марлю, щоб отримати готову рідину для поливу. Її можна застосовувати кожні 3 тижні на вологий ґрунт.