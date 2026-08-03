В мире парфюмерии есть ноты, которые издавна ассоциируются со статусом, изысканным вкусом и безупречным стилем, пишет Elle. Именно они помогают аромату звучать благородно, дорого и оставлять незабываемое впечатление.
Какие духи пахнут дорого?
Baccarat Rouge 540 от Maison Francis Kurkjan
Этот аромат подойдет для любого времени года, поэтому его без проблем можно использовать даже в жаркое лето. Кто-то чувствует в этом аромате дымные ноты, замшу, можжевельник, сандал, а кто-то – сахарную вату, карамель и влажный мох.
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Впрочем, на самом деле парфюм окутан нотами амбры, лепестками жасмина, древесным янтарем, ярким шафраном, еловой смолой и свежесрезанным кедром.
Ароматы, которые пахнут дорого / Фото Pinterest
Dior Paradise из коллекции La Collection Privée
Аромат Dior Paradise из коллекции La Collection Privée вдохновлен одним из самых важных мест в жизни Кристиана Диора – замком Ла Коль Нуар в Провансе. Именно здесь кутюрье находил покой вдали от Парижа, а вокруг поместья высаживал аллеи миндальных деревьев.
Во время цветения они наполняли окрестности нежным и узнаваемым ароматом, который и стал основой этой парфюмерной композиции.
В композиции присутствует нота мандарина, которая сочетается с горьковато-сладким оттенком миндаля, переходя в цветочный финал с нотой бобов тонка.
Парфюм с роскошным ароматом / Фото Pinterest
Inséparables от Givenchy
Этот аромат открывается солнечными нотами мандарина и розы центифолии с эссенцией иланг-иланга. Завершают аромат элегантные ноты ветивера, пачули и амбровых деревьев, которые создают глубокий древесный шлейф и надолго остаются на коже.
Ароматы, которые пахнут дорого / Фото Pinterest
Decadence от Boadicea The Victorious
Начальные ноты парфюма – яблоко, малина и розовый перец. Также аромат наполнен шафраном и кориандром. В сердце парфюма ощущаются темный камбоджийский уд, амбра, замша, пачули и сладкие фрукты.
Парфюмы с роскошным ароматом / Фото Pinterest
Wild Rush от Initio
Композиция аромата открывается сочным бергамотом в сочетании с лавандой. Также аромат дополняет сладкая карамель, которую завершают ноты пачули и сандала.
Ароматы, которые пахнут дорого / Фото Pinterest
Чаще всего ощущение дороговизны создает гармоничное сочетание благородных нот, которые раскрываются постепенно и оставляют элегантный шлейф. Именно такой роскошный аромат создает ощущение дороговизны.