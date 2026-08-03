У світі парфумерії є ноти, які давно асоціюються зі статусністю, вишуканим смаком та бездоганним стилем, пише Elle. Саме вони допомагають аромату звучати благородно, дорого і залишати незабутнє враження.

Які парфуми дорого пахнуть?

Baccarat Rouge 540 від Maison Francis Kurkjan

Цей аромат підійде на будь-яку пору року, тому його без проблем можна використовувати навіть у спекотне літо. Хтось відчуває в цьому ароматі димні ноти, замшу, ялівець, сандал, а хтось – цукрову вату, карамель та вологий мох.

Придбати аромати будь-яких запахів та брендів можна на Prom. Перед покупкою можна переглянути відгуки інших покупців та оцінити якість товару за фото.

Втім, парфум оповитий насправді нотами амбри, пелюстками жасмину, деревним бурштином, яскравим шафраном, ялиновою смолою та свіжозрізаним кедром.



Аромати, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Dior Paradise від La Collection Privée

Аромат Dior Paradise із колекції La Collection Privée натхненний одним із найважливіших місць у житті Крістіана Діора – замком Ла Коль Нуар у Провансі. Саме тут кутюр’є знаходив спокій далеко від Парижа, а навколо маєтку висаджував алеї мигдалевих дерев.

Під час цвітіння вони наповнювали місцевість ніжним та впізнаваним ароматом, який і став основою цієї парфумерної композиції.

У композиції присутня нота мандарина, яка поєднується з гіркувато-солодким звучанням мигдалю, переходячи у квітковий фінал з нотою бобів тонка.



Парфуми з розкішним ароматом / Фото Pinterest

Inséparables від Givenchy

Цей аромат відкривається сонячними нотами мандарина й трояндою центифолія з есенцією іланг-ілангу. Завершують аромат елегантні ноти ветиверу, пачулі та амбрових дерев, які створюють глибокий деревний шлейф і надовго залишаються на шкірі.



Аромати, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Decadence від Boadicea The Victorious

Старт парфуму починається із яблука, малини та рожевого перцю. Також аромат наповнений шафраном та коріандром. У серці парфуму відчувається темний камбоджійський уд, амбра, замша, пачулі та солодкі фрукти.



Парфуми з розкішним ароматом / Фото Pinterest

Wild Rush від Initio

Композиція аромату починається із соковитого бергамоту в поєднанні з лавандою. Також парфум доповнює солодка карамель, яку довершують ноти пачулі та сандалу.



Аромати, які дорого пахнуть / Фото Pinterest

Найчастіше відчуття дорогого звучання створює гармонійне поєднання благородних нот, які розкриваються поступово й залишають елегантний шлейф. Саме такий розкішний запах створює відчуття дороговизни.