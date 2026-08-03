У світі парфумерії є ноти, які давно асоціюються зі статусністю, вишуканим смаком та бездоганним стилем, пише Elle. Саме вони допомагають аромату звучати благородно, дорого і залишати незабутнє враження.
Які парфуми дорого пахнуть?
Baccarat Rouge 540 від Maison Francis Kurkjan
Цей аромат підійде на будь-яку пору року, тому його без проблем можна використовувати навіть у спекотне літо. Хтось відчуває в цьому ароматі димні ноти, замшу, ялівець, сандал, а хтось – цукрову вату, карамель та вологий мох.
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Втім, парфум оповитий насправді нотами амбри, пелюстками жасмину, деревним бурштином, яскравим шафраном, ялиновою смолою та свіжозрізаним кедром.
Аромати, які дорого пахнуть / Фото Pinterest
Dior Paradise від La Collection Privée
Аромат Dior Paradise із колекції La Collection Privée натхненний одним із найважливіших місць у житті Крістіана Діора – замком Ла Коль Нуар у Провансі. Саме тут кутюр’є знаходив спокій далеко від Парижа, а навколо маєтку висаджував алеї мигдалевих дерев.
Під час цвітіння вони наповнювали місцевість ніжним та впізнаваним ароматом, який і став основою цієї парфумерної композиції.
У композиції присутня нота мандарина, яка поєднується з гіркувато-солодким звучанням мигдалю, переходячи у квітковий фінал з нотою бобів тонка.
Парфуми з розкішним ароматом / Фото Pinterest
Inséparables від Givenchy
Цей аромат відкривається сонячними нотами мандарина й трояндою центифолія з есенцією іланг-ілангу. Завершують аромат елегантні ноти ветиверу, пачулі та амбрових дерев, які створюють глибокий деревний шлейф і надовго залишаються на шкірі.
Аромати, які дорого пахнуть / Фото Pinterest
Decadence від Boadicea The Victorious
Старт парфуму починається із яблука, малини та рожевого перцю. Також аромат наповнений шафраном та коріандром. У серці парфуму відчувається темний камбоджійський уд, амбра, замша, пачулі та солодкі фрукти.
Парфуми з розкішним ароматом / Фото Pinterest
Wild Rush від Initio
Композиція аромату починається із соковитого бергамоту в поєднанні з лавандою. Також парфум доповнює солодка карамель, яку довершують ноти пачулі та сандалу.
Аромати, які дорого пахнуть / Фото Pinterest
Найчастіше відчуття дорогого звучання створює гармонійне поєднання благородних нот, які розкриваються поступово й залишають елегантний шлейф. Саме такий розкішний запах створює відчуття дороговизни.