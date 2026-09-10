Арахнолог доктор Том Элвуд объясняет, что активность самцов нарастает уже с августа. Они ищут пару и бродят через открытые окна, по стенам, в ванные – везде, где только можно, пишет Sun.

Если пауков в комнатах становится слишком много, для их отпугивания рекомендуют несколько простых способов, не предполагающих уничтожения. Часть из них основана на сильных запахах, другие – на создании барьеров возле мест, через которые пауки могут попасть в дом.

Какие запахи могут отпугивать пауков?

Один из самых простых вариантов – кожура лимона или апельсина. Их рекомендуют раскладывать возле окон, дверей и других мест, через которые пауки могут проникать внутрь.

Для той же цели используют сильные ароматы ванили, лаванды, розы или корицы. Такие запахи рекомендуют оставлять в первую очередь возле потенциальных входов в дом.

Как бороться с пауками, проникающими в дом / Фото unsplash

Еще один вариант – раствор столового уксуса с водой. В бутылку с распылителем рекомендуют налить примерно четверть или половину уксуса, а остальное долить водой. Полученный раствор используют возле окон и дверей. Аналогичным образом в источнике советуют применять и небольшое количество антисептика для рук, разбавленного водой.

Среди домашних средств упоминают также каштаны. Для этого нужно снять колючую оболочку и разложить сами плоды в углах или возле мест, где чаще всего появляются пауки.

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Что еще можно сделать возле окон и дверей?

Необычный способ – обычный мел. Им советуют провести линию у входа или подоконника, создав своеобразный барьер. В источнике также отмечается, что на поведение пауков может влиять цвет: они якобы чаще реагируют на зеленый и избегают голубых оттенков. Поэтому светло-голубой цвет иногда упоминают как дополнительный способ сделать определенные места менее привлекательными для них.

Независимо от выбранного способа, наибольшее внимание следует уделить именно входам – окнам, дверям и другим отверстиям, через которые пауки осенью могут проникать в помещение.