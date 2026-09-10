Арахнолог доктор Том Елвуд пояснює, що активність самців зростає ще із серпня. Вони шукають пару і блукають крізь відчинені вікна, по стінах, у ванни – скрізь, де можуть, пише Sun.

Якщо павуків у кімнатах стає забагато, для їх відлякування радять кілька простих способів без знищення. Частина з них ґрунтується на сильних запахах, інші – на створенні бар’єрів біля місць, через які павуки можуть потрапити до оселі.

Які запахи можуть відлякувати павуків?

Один із найпростіших варіантів – шкірки лимона або апельсина. Їх радять розкладати біля вікон, дверей та інших місць, через які павуки можуть проникати всередину.

Для тієї ж мети використовують сильні аромати ванілі, лаванди, троянди або кориці. Такі запахи рекомендують залишати насамперед біля потенційних входів до будинку.

Як боротися з павуками, що тікають у дім / Фото unsplash

Ще один варіант – розчин столового оцту з водою. У пляшку з розпилювачем радять налити приблизно чверть або половину оцту, а решту долити водою. Отриманий розчин використовують біля вікон і дверей. Подібним способом у джерелі радять застосовувати й невелику кількість антисептика для рук, розведеного водою.

Серед домашніх засобів згадують також каштани. Для цього потрібно зняти колючу оболонку та розкласти самі плоди у кутках або біля місць, де найчастіше з’являються павуки.

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Що ще можна зробити біля вікон і дверей?

Незвичний спосіб – звичайна крейда. Нею радять провести лінію біля входу або підвіконня, створивши своєрідний бар’єр. У джерелі також зазначають, що на поведінку павуків може впливати колір: вони нібито частіше реагують на зелений і уникають блакитних відтінків. Тому світло-блакитний колір іноді згадують як додатковий спосіб зробити певні місця менш привабливими для них.

Незалежно від обраного способу, найбільше уваги варто приділити саме входам – вікнам, дверям та іншим отворам, через які павуки восени можуть потрапляти до помешкання.