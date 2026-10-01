Если после спускания воздуха из батареи она по-прежнему остается холодной, не спешите спускать воздух снова. Причина часто кроется вовсе не в воздушной пробке, а в небольшой детали, на которую многие люди вообще не обращают внимания, пишет Trojmiasto.pl.

Что делать, если батарея холодная?

Очень часто проблема холодных батарей кроется в мелочи – заклинившем термостатическом клапане. Прежде всего следует проверить термостатическую головку: установите ее на максимальное значение, а затем подождите несколько минут.

Если батарея не нагревается, причиной может быть шток клапана, застрявший после большого перерыва в работе отопления. Чтобы его проверить, нужно лишь снять пластиковую термостатическую головку. Под ней скрывается небольшой металлический штифт: если он исправен, он должен двигаться вперед и назад и легко возвращаться в исходное положение. Если же штифт не двигается, его можно аккуратно разблокировать.

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Для этого несколько раз нажмите на него, а если он застрял, осторожно потяните плоскогубцами на себя и пошевелите вперед-назад.

Но иногда причина, почему батареи не нагреваются, кроется и в обратном клапане. Он расположен в нижней части батареи, и если он закрыт, вода просто не может нормально циркулировать. Но если вы никогда раньше этого не делали, лучше не разбирать клапаны самостоятельно: их положение может повлиять на работу всей системы.



В батареях очень важно проверить клапаны / Фото Pexels

Что еще может быть причиной холодных батарей?

Обратите внимание на другие батареи в доме: если не работает только одна, то неисправность, скорее всего, локальная. А вот если холодны сразу несколько батарей или на ту же проблему жалуются соседи, причиной может быть система отопления дома.

Если дом частный и с собственным котлом, следует проверить давление по манометру. После спускания воздуха оно иногда снижается, и из-за этого система начинает работать некорректно. Но доливать воду нужно только в том случае, если давление ниже допустимого. А вот в квартирах с централизованным отоплением самостоятельно доливать воду в систему нельзя. Вместо этого следует обратиться в управляющую компанию или администрацию всего дома.