Якщо після спускання повітря в батареї вона досі залишається холодною, не поспішайте спускати повітря знову. Причина часто ховається зовсім не у повітряній пробці, а у невеликій деталі, на яку чимало людей взагалі не звертають уваги, пише Trojmiasto.pl.

Що робити, якщо батарея холодна?

Дуже часто проблема холодних батарей криється у дрібничці – заклиненому термостатичному клапані. Насамперед слід перевірити термостатичну головку: встановіть її на максимальне значення, а тоді почекайте кілька хвилин.

Якщо батарея не нагрівається, причиною може бути шток клапана, що застряг після великої перерви у роботі опалення. Для того, аби його перевірити, потрібно лише зняти пластикову термостатичну головку. Під нею ховається невеликий металевий штифт: якщо він справний, він має рухатися вперед і назад та легко повертатися у вихідне положення. Якщо ж штифт не рухається, його можна акуратно розробити.

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Для цього кілька разів натисніть на нього, а якщо він застряг, обережно потягніть пласкогубцями на себе та порухайте вперед-назад.

Але іноді причина, чому батареї не нагріваються, ховається й у зворотному клапані. Він розташований в нижній частині батареї, і якщо він закритий, вода просто не може нормально циркулювати. Але якщо ви ніколи раніше цього не робили, краще не розбирати самостійно клапани: їхнє положення може впливати на роботу всієї системи.



В батареях дуже важливо перевірити клапани / Фото Pexels

Які ще причини холодних батарей бувають?

Зверніть увагу на інші батареї в домі: якщо не працює лише одна, тоді поламка, скоріш за все, локальна. А ось якщо холодні одразу кілька батарей, або ж на ту саму проблему скаржаться сусіди, причиною може бути система опалення будинку.

Якщо будинок приватний та з власним котлом, слід перевірити тиск за манометром. Після спускання повітря він іноді знижується, і через це система починає працювати неправильно. Але доливати воду потрібно тільки у випадку, якщо тиск нижчий за допустимий. А ось у квартирах з централізованим опаленням самостійно доливати воду до системи не можна. Натомість слід звернутися до керуючої компанії чи адміністрації всього дому.