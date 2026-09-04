Мягкие яблоки уже не очень хочется есть – они не только становятся непригодными для хранения, но и теряют вкус и сочность. Как именно избежать такой проблемы, рассказывает 24 Канал.

Почему яблоки становятся мягкими?

Если вы заметили, что летние яблоки стали мягкими, причина проста – они перезрели. Клеточные стенки мякоти со временем разрушаются, а пектиновые вещества расщепляются. В итоге это приводит к тому, что мякоть теряет и плотность, и сочность, а некоторые сорта еще и приобретают "ватную" консистенцию.

Особенно часто это происходит, если дачники забывают вовремя собирать урожай и позволяют яблокам слишком долго висеть на дереве. Если же стали мягкими уже собранные яблоки, причиной может быть хранение в теплом месте.

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Яблоки важно собирать вовремя / Фото Pexels

Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, нужно соблюдать всего несколько простых шагов.

Собирайте раньше

Особенно внимательными следует быть к сортам, которые довольно быстро становятся мучнистыми. Идеальное время сбора осенних и летних яблок – это когда они уже набрали размер и цвет, но остаются твердыми. Большая ошибка дачников заключается в том, что некоторые из них ждут, пока яблоко станет очень сладким и будет легко отрываться от ветки.

Впрочем, усыхание плодоножки свидетельствует уже о поздней стадии зрелости – и тогда яблоко уже не будет хрустящим и сочным.

Поливайте равномерно

Часто "ватность" у яблок появляется после засухи. Постоянная смена сухой и очень влажной почвы может ухудшить качество плодов, поэтому за поливом стоит внимательно следить.

Осторожно вносите удобрения

Еще одна частая ошибка садоводов – использование слишком большого количества азотных удобрений. Во-первых, это уменьшает количество плодов, ведь большую часть сил дерево будет тратить на выращивание зеленой массы. Во-вторых, это также влияет на их качество и срок хранения.

Храните в прохладе

Лучшим местом для хранения яблок после сбора урожая является холодильник или погреб. Идеальная температура, при которой плоды не будут терять сочность, – 0–4 градуса. Учитывайте также, что яблоки нужно хранить отдельно от других фруктов, которые выделяют много этилена.

Кроме того, перед хранением яблоки не стоит мыть – это приведет лишь к тому, что они быстрее испортятся.