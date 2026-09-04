М'які яблука їсти вже не дуже й хочеться – вони не тільки стають непридатні до зберігання, але й втрачають смак та соковитість. Як саме уникнути такої проблеми, розповідає 24 Канал.

Чому яблука стають м'якими?

Якщо ви помітили, що літні яблука стали м'якими, причина проста – вони перестигнули. Клітинні стінки м'якоті з часом руйнуються, а пектинові речовини розщеплюються. Зрештою це призводить до того, що м'якоть втрачає і щільність, і соковитість, а частина сортів ще й набуває "ватної" консистенції.

Особливо часто це відбувається у випадку, якщо дачники забувають вчасно збирати урожай та дозволяють яблукам надто довго висіти на дереві. Якщо ж стали м'якими вже зібрані яблука, причиною може бути зберігання у теплому місці.

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Яблука важливо вчасно збирати / Фото Pexels

Відтак, для того, аби уникнути цієї проблеми, потрібно дотримуватися всього кількох простих кроків.

Збирайте раніше

Особливо уважними слід бути до сортів, що досить швидко стають борошнистими. Ідеальний час збору осінніх та літніх яблук – це коли вони вже набрали розмір та колір, але залишаються твердими. Велика помилка дачників полягає у тому, що деякі з них чекають, поки яблуко стане дуже солодким та легко відриватиметься з гілки.

Втім, всихання плодоніжки свідчить вже про пізню стадію стиглості – і тоді яблуко вже не буде хрустким та соковитим.

Рівномірно поливайте

Часто "ватність" у яблук з'являється після посухи. Постійні чергування сухого та дуже мокрого ґрунту можуть погіршити якість плодів, тож за поливом варто уважно слідкувати.

Обережно підживлюйте

Ще одна часта помилка садівників – використання надто великої кількості добрив з азотом. По-перше, це зменшує кількість плодів, адже більшість сил дерево витрачатиме на вирощування зеленої маси. По-друге, це також впливає на їхню якість та тривалість зберігання.

Зберігайте у холоді

Найкращим місцем для зберігання яблук після збору є холодильник чи льох. Ідеальна температура, за якої плоди не будуть втрачати соковитість – це 0 – 4 градуси. Зважайте також, що яблука потрібно зберігати окремо від інших фруктів, що виділяють багато етилену.

Також перед зберіганням яблука не варто мити – це призведе лише до того, що вони швидше зіпсуються.