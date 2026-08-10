Помимо резкого запаха из мусорного ведра могут вылетать мухи или дрозофилы, поэтому летом за ним нужно следить, пишет Deccoria.

Почему в мусорном ведре заведутся насекомые?

Насекомые очень любят влажные, теплые и темные места с органическими веществами, поэтому при малейшем появлении отходов они сразу же появляются в ведре. Как только хотя бы одна самка попадет внутрь, она откладывает яйца на поверхности отходов, и уже через несколько дней из них вылупляются личинки.

Если не выносить мусор несколько дней подряд, то за это время они превратятся во взрослых особей, и из мусорного бака начнет вылетать целая колония насекомых.

К тому же в жару отходы разлагаются гораздо быстрее, поэтому бактерии и другие микроорганизмы тоже активизируются. В результате разложения органики выделяется больше летучих соединений, которые и являются причиной неприятного запаха.

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В мусорном ведре также часто наблюдается высокая влажность из-за остатков кофейной гущи, мясных отходов или фруктовых соков. Влага и тепло способствуют очень быстрому размножению бактерий.

Следует обратить внимание, что наиболее резкий запах исходит от пищи, богатой белком. Речь идет о мясных, рыбных или молочных отходах. Этот тип отходов разлагается очень быстро и мгновенно привлекает насекомых. А если контейнер еще и стоит на прямом солнце, то это только ускоряет процесс гниения.

Как поддерживать мусорный бак в чистоте?

Чтобы мусорные контейнеры не воняли, их нужно регулярно очищать и следить за тем, чтобы внутри не скапливался сок, привлекающий мух.

Решить эту проблему можно довольно легко. На дно мусорного бака нужно выстелить газету, которая впитает жидкость и уменьшит запах. Очистить мусорное ведро после наполнения станет намного проще, если вынуть газету, пропитанную жидкостью.

В качестве альтернативы можно использовать несколько слоев бумажного полотенца, картон, опилки или наполнитель для кошачьего туалета.



Бумага на дне впитает всю лишнюю влагу / Фото Pexels

Также хотя бы раз в неделю мусорную корзину следует мыть с моющим средством под струями горячей воды. Для мытья можно использовать щетку, чтобы тщательно все вымыть и очистить от остатков.

Опытные домохозяйки советуют посыпать дно мусорного ведра тонким слоем пищевой соды. Благодаря своим дезинфицирующим свойствам она быстро поглотит неприятные запахи.

Также подойдет цедра цитрусовых, обладающая свежим ароматом, или несколько капель эфирного масла на ватном диске, который нужно положить на дно мусорного контейнера.