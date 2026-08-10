Крім різкого аромату зі сміттєвого відра можуть вилітати мухи чи дрозофіли, тому влітку за ним треба прослідкувати, пише Deccoria.

Чому у сміттєвому баку заводяться комахи?

Комахи дуже люблять вологі, теплі й темні місця з оргінічною речовиною, тому при найменшій появі відходів, вони одразу з’являються у відрі. Як тільки хоч одна самка потрапить всередину, на поверхні відходів вона відкладає яйця, а вже за кілька днів вилуплюються личинки.

Якщо не виносити сміття кілька днів поспіль, то за цей час вони розвинуться до дорослих особин, тож зі сміттєвого баку почне вилітати ціла колонія комах.

А ще у спеку відходи набагато швидше розкладаються, тому бактерії та інші мікроорганізми теж активізуються. Через розкладання органіки, вивільняється більше летких сполук, які відповідають за неприємний запах.

Окрім сміттєвої корзини для кухні можуть знадобитися совок та віник для прибирання. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

У сміттєвому баку також часто присутня висока вологість через залишки кавової гущі, м’ясних відходів чи фруктових соків. Волога і тепло сприяють дуже швидкому розмноженню бактерій.

Слід звернути увагу, що найбільш різкий запах стається від їжі, що багата на білок. Йдеться про м’ясні, рибні чи молочні відходи. Цей тип відходів розкладається дуже швидко й миттєво приваблює комах. А якщо контейнер ще й стоїть на повному сонці, то це лише пришвидшує процес гниття.

Як підтримувати сміттєвий бак чистим?

Щоб сміттєві контейнери не смерділи, потрібно регулярно їх очищувати й слідкувати за тим, щоб всередині не накопичувався сік, який приваблює мух.

Вирішити цю проблему можна досить легко. На дно сміттєвого бака потрібно вистелити газету, яка поглинатиме рідини й зменшить запах. Очистити сміттєве відро після заповнення стане набагато простіше, вийнявши газету наповнену рідиною.

Як альтернативу можна використати кілька шарів паперового рушника, картон, тирсу чи котячий наповнювач.



Папір на дні вбере усю зайву вологу / Фото Pexels

Також хоча б раз на тиждень сміттєву корзину варто мити з миючим засобом під струменями гарячої води. Для миття можна використовувати щітку, щоб ретельно все помити й очистити від залишків.

Досвідчені домогосподині радять посипати дно сміттєвого бака тонким широм харчової соди. Завдяки своїм дезінфікуючим властивостям вона швидко поглине неприємні запахи.

Також підійде цедра цитрусових, яка має свіжий аромат, чи кілька крапель олії на ватному диску, який потрібно поставити на дно сміттєвого контейнера.