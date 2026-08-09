В чернике содержатся натуральные растительные пигменты, которые отвечают за темно-синие, фиолетовые или красные оттенки мякоти, пишет Deccoria. Когда ягода раздавливается, пигменты сока довольно глубоко проникают в ткань. Даже небольшое количество сока может оставить очень заметный след.

Почему пятно от черники так трудно удалить?

Больше всего пятна от черники заметны на вискозе, льне и хлопке. Волокна этих тканей быстро впитывают влагу, поэтому сок черники мгновенно проникает в волокна. Если потереть пятно, оно с большой вероятностью еще сильнее впитается в структуру волокон.

Ситуация усложняется еще больше, когда пятно от черники появляется из-за десертов. Когда краситель вступает в реакцию с сахарами и жирами, удалить его с ткани становится еще сложнее.

После высыхания ситуация может еще больше обостриться, когда вода испарится и оставит концентрированные пигменты в волокнах ткани. Чем дольше пятно будет оставаться на одежде, тем сложнее будет полностью его удалить.



Пятно от черники сложно вывести / Фото "Суспильне"

Кроме того, высокая температура способна ускорить закрепление пятен в материале, поэтому специалисты предостерегают от стирки в теплой или горячей воде, в частности в кипятке.

Как удалить пятна от черники?

Независимо от того, находится ли пятно на белой или цветной одежде, сначала его нужно промокнуть бумажным полотенцем. Сок черники должен полностью впитаться в бумагу, и только после этого можно приступать к стирке.

Сначала одежду нужно вывернуть наизнанку и промыть пятно прохладной водой. После этого следует нанести небольшое количество средства для мытья посуды, жидкого мыла или специального моющего средства для цветных или белых вещей. Средство на пятне нужно оставить на 5 минут, а затем постирать вещь.

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Стирать можно вручную или в стиральной машине на низкой скорости и при невысокой температуре. После ополаскивания на пятно можно нанести немного лимонного сока на 15 минут. Лимонная кислота начнет действовать как натуральный отбеливатель.

Аналогичное действие оказывает паста из пищевой соды и воды, нужно лишь смешать их в соотношении 2:1. Эту смесь нужно втереть в пятно и оставить на 30 минут, а затем еще раз постирать.