У чорниці містяться натуральні рослині пігменти, які відповідають за темно-сині, фіолетові або червоні відтінки м’якоті, пише Deccoria. Коли ягода розчавлюється, пігменти соку досить глибоко проникають у тканину. Навіть незначна частина соку може залишити дуже помітний слід.

Чому пляму від чорниці так важко видалити?

Найбільше плями чорниці помітні на віскозі, льоні та бововні. Волокна цих тканин швидко поглинають вологу, тому сік чорниці миттєво проникає у волокна. Якщо потерти пляму, вона має всі шанси ще більше механічно втертися у структуру волокон.

Ситуація стає ще складнішою, коли забруднення від чорниці стається від десертів. Коли барвник реагує з цукрами і жирами, видалити його з тканини стає ще складніше.

Після висихання ситуація ще більше може загостритися, коли вода випарується і залишить концентровані пігменти у волокнах тканини. Чим довше пляма залишатиметься на одязі, тим складніше її буде повністю видалити.



Пляму від чорниці складно вивести / Фото "Суспільне"

Крім того, висока температура здатна прискорити затвердіння плям у матеріалі, тому фахівці застерігають від прання у теплій чи гарячій воді, зокрема в окропі.

Як видалити плями від чорниці?

Незалежно від того, чи пляма на білому чи кольоровому одязі, спочатку пляму потрібно промокнути паперовим рушником. Сік від чорниці має повністю перейти на папір, а тоді вже можна братися за прання.

Спочатку одяг потрібно вивернути навиворіт й промити пляму прохолодною водою. Після цього слід трішки нанести засобу для миття посуду, рідкого мила чи спеціального миючого засобу для кольорових чи білих речей. Засіб на плямі потрібно залишити на 5 хвилин, а тоді випрати річ.

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Прати можна руками чи в пральній машинці на низькій швидкості та невисокій температурі. Після ополіскування на пляму можна нанести трішки лимонного соку на 15 хвилин. Лимонна кислота почне діяти як натуральний відбілювач.

Аналогічну дію має паста з харчової соди та води, потрібно лише їх змішати у співвідношенні 2:1. Цю суміш потрібно втерти в пляму й залишити на 30 хвилин, а тоді ще раз випрати.