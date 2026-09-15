Когда вода перестает выходить из форсунок нормальными струями, она хуже доходит до всей посуды. Поэтому перед заменой таблеток или вызовом мастера стоит осмотреть распылители и проверить, свободно ли они вращаются. Забитые распылители часто являются одной из возможных причин плохой мойки, отмечает Today's Homeowner with Danny Lipford.

Как понять, что распылители посудомоечной машины забились?

Распылители – это длинные подвижные детали с небольшими отверстиями, через которые под давлением выходит вода. Со временем в этих отверстиях могут застревать частицы пищи или накапливаться отложения от жесткой воды.

Заблокированный распылитель может ухудшать удаление загрязнений и оставлять на посуде больше налета после цикла. Откройте машину и проверните распылитель рукой. Он должен двигаться свободно. Если он задевает высокую тарелку, кастрюлю, ручку сковороды или другую посуду, достаточно переставить предметы в корзине.

Как почистить посудомоечную машину / Фото unsplash

Затем осмотрите маленькие отверстия на самих лопастях. Если часть из них закрыта налетом или остатками пищи, распылитель нужно почистить.

Окрім таблеток для миття посуду, для догляду за посудомийною машиною можуть знадобитися спеціальна сіль, ополіскувач та засоби для очищення від жиру й накипу. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Как почистить распылители посудомоечной машины?

Способ снятия деталей зависит от модели, поэтому перед разборкой лучше проверить инструкцию именно к своей посудомоечной машине. Во многих моделях нижний распылитель можно снять после извлечения нижней корзины, а верхний имеет отдельное крепление.

Стоит выполнить простую процедуру:

– снять распылители в соответствии с инструкцией к машине;

– промыть их теплой проточной водой;

– проверить каждое отверстие;

– застрявшие частицы осторожно удалить зубочисткой;

– что еще раз промыть детали водой;

– установить распылители на место и убедиться, что они свободно вращаются.

Не расширяйте отверстия ножом, толстой иглой или другими металлическими предметами – можно повредить форсунки. Также нет необходимости заливать распылители агрессивными бытовыми смесями, если производитель этого не предусматривает.

Одновременно стоит проверить фильтр на дне машины. Засоренный фильтр также может ухудшать результат мытья, его необходимо регулярно промывать под водой с помощью мягкой щетки. Если после очистки фильтра и распылителей посуда по-прежнему остается грязной, причина может крыться в неправильной загрузке, жесткой воде, неподходящем режиме или уже в неисправности самой машины.