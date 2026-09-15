Коли вода вже не виходить із форсунок нормальними струменями, вона гірше дістається до всього посуду. Тому перед зміною таблеток чи викликом майстра варто оглянути розпилювачі та перевірити, чи вільно вони обертаються. Забиті розпилювачі часто є однією з можливих причин поганого миття, зазначає Today's Homeowner with Danny Lipford.

Як зрозуміти, що розпилювачі посудомийки забилися?

Розпилювачі – це довгі рухомі деталі з невеликими отворами, через які під тиском виходить вода. З часом у цих отворах можуть застрягати часточки їжі або накопичуватися відкладення від жорсткої води.

Заблокований розпилювач може погіршувати видалення забруднень і залишати на посуді більше нальоту після циклу. Відкрийте машину й прокрутіть розпилювач рукою. Він має рухатися вільно. Якщо його зачіпає висока тарілка, каструля, ручка сковорідки чи інший посуд, достатньо переставити речі в кошику.

Як почистити посудомийку / Фото unsplash

Потім огляньте маленькі отвори на самих лопатях. Якщо частина з них закрита нальотом або залишками їжі, розпилювач потрібно почистити.

Окрім таблеток для миття посуду, для догляду за посудомийною машиною можуть знадобитися спеціальна сіль, ополіскувач та засоби для очищення від жиру й накипу. Завдяки асортименту понад 120 млн товарів на Prom усе необхідне можна знайти в одному місці.

Як почистити розпилювачі посудомийної машини?

Спосіб зняття деталей залежить від моделі, тому перед розбиранням краще перевірити інструкцію саме до своєї посудомийки. У багатьох моделях нижній розпилювач можна зняти після виймання нижнього кошика, а верхній має окреме кріплення.

Варто провести просту процедуру:

– зняти розпилювачі відповідно до інструкції машини;

– промити їх теплою проточною водою;

– перевірити кожен отвір;

– застряглі часточки обережно звільнити зубочисткою;

– ще раз промити деталі водою;

– встановити розпилювачі на місце й переконатися, що вони вільно обертаються.

Не розширюйте отвори ножем, товстою голкою чи іншими металевими предметами – можна пошкодити форсунки. Також немає потреби заливати розпилювачі агресивними домашніми сумішами, якщо виробник цього не передбачає.

Одночасно варто перевірити фільтр на дні машини. Забитий фільтр також може погіршувати результат миття, його необхідно регулярно промивати його під водою з м'якою щіткою. Якщо після очищення фільтра й розпилювачів посуд і далі залишається брудним, причина може бути в неправильному завантаженні, жорсткій воді, невдалому режимі або вже в несправності самої машини.