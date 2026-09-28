Если вы заметили слой опавшей коры под деревом, не стоит паниковать: во многих случаях под старой корой уже формируется новый слой. А если дерево здоровое, оно может самостоятельно защитить поврежденный участок, пишет Southern Living.

Почему кора дерева отслаивается?

С вмешательством в случае отслоения коры от дерева спешить не стоит: прежде всего следует позаботиться о почве и не нанести дереву случайного излишнего вреда. Именно это даст ему наилучшие шансы восстановиться естественным образом.

Прежде всего следует выяснить, не является ли отслоение естественной особенностью того или иного сорта дерева: например, лагерстремия отслаивается сама по себе – кора отпадает кусками или свисает полосками, обнажая гладкий ствол. Подобное явление не должно вызывать удивления и в случае с березами, платанами, некоторыми видами гикори, кленами и стюартиями.



У некоторых деревьев кора опадает естественным образом / Фото Pexels

Но если обычно дерево не сбрасывает кору, нужно осмотреть ствол: если под слоем опавшей коры не видна белая мягкая древесина, значит, дерево, скорее всего, просто естественным образом обновляет внешний слой.

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Но иногда причиной все же становятся болезни или повреждения. Одной из наиболее распространенных причин является удар молнии – он оставляет после себя длинную вертикальную полосу, где была сорвана кора. А поскольку молния может нанести дереву серьезный ущерб, его рекомендуют показать специалисту.

Между тем темные и влажные полосы на коре свидетельствуют о бактериальной слизотече. Среди других симптомов болезни также неприятный запах брожения. Бактерии приводят к тому, что внутри дерева скапливаются газы, а затем жидкость вытекает через трещины и отверстия и приводит к отмиранию коры. Иногда к подобному приводит и нездоровая почва.

Еще одна причина повреждения – это животные. Белки сдирают кору в поисках пищи, кролики и олени обгрызают или сдирают кору, и именно это особенно опасно для молодых саженцев. Иногда кору повреждают мороз или сильное солнце.

Что будет с деревом после потери коры?

Если кора с дерева опала, это вовсе не обязательно означает, что оно погибнет. Единственный случай, когда восстановление не гарантировано, – это удар молнии.

Принимать меры следует в том случае, если насекомые повредили всю крону растения или проделали много мелких отверстий в стволе. Особенно опасно, когда они просверливают дырки по всему окружности – это часто приводит к гибели растения.

Опасность иногда представляют и грибы, если они охватывают треть дерева или более. В таком случае оно может стать неустойчивым.