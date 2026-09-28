Якщо ви помітили шар опалої кори під деревом, панікувати не слід: в багатьох випадках під старою корою вже формується новий шар. А якщо дерево здорове, воно може самостійно захистити пошкоджену ділянку, пише Southern Living.

Чому кора дерева відлущується?

З втручанням у випадку відлущування кори від дерева поспішати не варто: передусім слід подбати про ґрунт та не завдати випадково дереву зайвої шкоди. Саме це дасть йому найкращі шанси відновитися природним чином.

Передусім слід з'ясувати, чи не є відшаровування природною особливістю того чи іншого сорту дерева: наприклад, лагерстремія лущиться сама собою – кора відпадає шматками чи звисає смужками, відкриваючи гладкий стовбур. Схоже явище не має викликати подиву і з березами, платанами, деякими видами гікорі, кленами та стюартіями.



В деяких дерев кора опадає природним чином / Фото Pexels

Але у випадку, якщо зазвичай дерево не скидає кору, потрібно оглянути стовбур: якщо під шаром опалої кори не видно білу м'яку деревину, тоді дерево, скоріш за все, просто природно оновлює зовнішній шар.

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Та іноді причиною все ж стають хвороби чи пошкодження. Однією з найбільш поширених причин є удар блискавки – він залишає по собі довгу вертикальну смугу, де була зірвана кора. А через те, що блискавка може завдати дереву серйозної шкоди, його радять показати спеціалісту.

Тим часом темні та вологі смуги на корі свідчать про бактеріальну слизотечу. Серед інших симптомів хвороби також неприємний запах бродіння. Бактерії призводять до того, що всередині дерева накопичуються гази, а тоді рідина виходить крізь тріщини й отвори й призводить до відмирання кори. Іноді до подібного призводить і нездоровий ґрунт.

Ще одна причина пошкодження – це тварини. Білки здирають кору, шукаючи їжу, кролі та олені обгризають чи деруть кору, і саме це особливо небезпечно для молодих саджанців. Іноді кору пошкоджують мороз чи сильне сонце.

Що буде з деревом після втрати кори?

Якщо кора з дерева опала, це зовсім необов'язково означає, що воно загине. Єдиний випадок, коли відновлення не гарантоване – це удар блискавки.

Вживати заходів слід у випадку, якщо комахи пошкодили всю крону рослини, або ж зробили багато дрібних отворів у стовбурі. Особливо небезпечно, коли вони просвердлюють дірки по всьому колу – це часто призводить до загибелі рослини.

Небезпеку іноді становлять і гриби у випадку, якщо вони оточують третину дерева чи більше. В такому випадку воно може стати нестійким.