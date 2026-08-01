Экосумка и рюкзак – два практичных аксессуара, которые, впрочем, не являются взаимозаменяемыми. И в зависимости от потребностей стоит остановиться на каком-то одном варианте, сообщает 24 Канал.

В каких случаях выбирать рюкзак?

Если ежедневно приходится носить много вещей, рюкзак – это очень удобное решение. Две лямки снижают нагрузку и равномерно распределяют ее между плечами и спиной. Это снижает усталость, если приходится долго ходить, а эргономичная конструкция качественного рюкзака и расположение груза на самом деле могут даже положительно влиять на осанку.

На Prom продаються шкільні рюкзаки для різного бюджету — від базових моделей до ортопедичних рюкзаків відомих брендів. Під час акцій та розпродажів багато товарів на маркетплейсі доступні зі знижками від 10%. Покупці на Prom часто замовляють портфелі та екосумки. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Рюкзак станет идеальным выбором, если вы часто носите с собой:

спортивную одежду;

ноутбук;

книги;

бутылку воды.

Современные городские рюкзаки обычно имеют несколько отделений, и в них удобно отдельно складывать технику, мелочи, зонтик, воду и т. д. Кроме того, можно найти водоотталкивающие модели.



Рюкзак хорошо подходит для города / Фото Pexels

Когда лучше выбрать экосумку?

Экосумка – это легкий аксессуар, что практически не занимает места: ее можно легко скрутить и спрятать в карман или положить в тот же рюкзак. Она идеально подходит в том случае, если вещи нужно носить не все время. Она компактна, многоразовая, экологична и проста в уходе.

Поэтому, если вы собираетесь в магазин, на рынок или на короткую прогулку, зачастую взять экосумку будет проще и удобнее.



Экосумка идеально подходит для покупок и легких вещей / Фото Pexels

Так что же выбрать: экосумку или рюкзак?

Конечно, выбор зависит не только от потребностей, но и от стилевых предпочтений, но на самом деле что рюкзак, что экосумка не конкурируют друг с другом, а идеально дополняют друг друга. Экосумку можно легко сложить в карман рюкзака на случай, если придется купить продукты или другие вещи.

В таком случае не придется покупать пластиковый пакет, а после использования экосумку легко убрать, и она не будет занимать место.