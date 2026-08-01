Екосумка та рюкзак – два практичні аксесуари, що, втім, не є взаємозамінними. І залежно від потреб варто зупинитися на якомусь одному варіанті, розповідає 24 Канал.

В яких випадках обирати рюкзак?

Якщо щодня потрібно носити багато речей, рюкзак – це дуже комфортне рішення. Дві лямки зменшують навантаження та рівномірно розподіляють його між плечима та спиною. Це зменшує втому, якщо доводиться довго ходити – а ергономічна конструкція якісного рюкзака та розташування вантажу насправді може навіть позитивно впливати на поставу.

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Рюкзак стане ідеальним вибором, якщо ви часто носите з собою:

спортивний одяг;

ноутбук;

книги;

пляшку води.

Сучасні міські рюкзаки зазвичай мають кілька відділень, і там зручно окремо складати техніку, дрібнички, парасолю, воду тощо. Окрім того, можна знайти варіанти з водовідштовхувальних варіантів.



Рюкзак добре підходить для міста / Фото Pexels

Коли кращим вибором стане екосумка?

Екосумка – це легкий аксесуар, що практично не займає місця: її можна легко скрутити та заховати в кишеню, або ж покласти у той-таки рюкзак. Вона ідеально підходить у випадку, якщо речі потрібно носити не весь час. Вона компактна, багаторазова, екологічна та проста у догляді.

Тож якщо ви збираєтеся у магазин, на ринок чи на коротку прогулянку, часто взяти екосумку буде простіше та зручніше.



Екосумка ідеальна для покупок і легких речей / Фото Pexels

Тож що обрати: екосумку чи рюкзак?

Звісно, вибір залежить не лише від потреб, але й вподобань у стилі, але насправді що рюкзак, що шопер не конкурують між собою, а ідеально доповнюють одне одного. Екосумку можна легко скласти у кишеню рюкзака на випадок, якщо доведеться купити продукти чи інші речі.

В такому випадку не доведеться купувати пластиковий пакет, а після використання екосумку легко заховати, і вона не займатиме місце.