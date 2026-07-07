И подкормка, и полив для кабачков и баклажанов имеют огромное значение – от этого зависит не только размер, но и вкус овощей. Растения нуждаются в особенно тщательном уходе и дополнительных питательных веществах, пишет Southern Living.

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Чем подкормить кабачки и баклажаны?

Всего несколько простых секретов помогут собрать потрясающий урожай овощей. Во-первых, обе культуры достаточно теплолюбивы, поэтому в жаркую погоду завязь растет быстрее, если обеспечить правильный полив и подкормку. Но если температура опускается ниже 23 градусов днем и 15 градусов ночью, рост баклажанов резко замедляется.

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Поэтому именно в самые жаркие месяцы лета – июль и август – нужно особенно интенсивно подкармливать баклажаны и кабачки, чтобы получить максимальный урожай.

В отличие от многих других растений, даже в июле баклажаны получают пользу от азотных удобрений, но их нужно сочетать с фосфорно-калийными. Азот поможет нарастить больше зеленой массы, а вот фосфор и калий нужны для формирования завязи и роста плодов.



Кабачкам нужны калий и фосфор / Фото Pexels

Вот чем можно подкормить и кабачки, и баклажаны:

Настой из сорняков . Сорняки нужно залить ведром воды и настаивать две недели. После этого литр настоя разбавляют в 10 литрах чистой воды и вносят под корень. Это удобрение богато азотом.

. Сорняки нужно залить ведром воды и настаивать две недели. После этого литр настоя разбавляют в 10 литрах чистой воды и вносят под корень. Это удобрение богато азотом. Гумат калия стимулирует рост завязи, поэтому в июле он будет очень полезен.

стимулирует рост завязи, поэтому в июле он будет очень полезен. Древесная зола – один стакан нужно размешать в 10 литрах воды и настаивать сутки. После этого можно поливать растения под корень.

Как правильно поливать баклажаны и кабачки?

Эти культуры неплохо переносят засуху, но для хорошего роста им все же нужна влага. Обязательно нужно замульчировать почву, чтобы дольше сохранять в ней воду. В июле растениям нужно давать не менее 2,5 сантиметра воды в неделю.

А когда растение уже плодоносит, поддержание влажности почвы становится особенно важным.