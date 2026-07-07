І підживлення, і полив для кабачків і баклажанів мають дуже велике значення – від цього залежить не тільки розмір, але й смак овочів. Рослини потребують особливо ретельного догляду та додаткових поживних речовин, пише Southern Living.

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Чим підживити кабачки й баклажани?

Всього кілька простих секретів допоможуть зібрати шалений урожай городини. Перше – обидві культури досить теплолюбні, тож у спекотну погоду зав'язь росте швидше, якщо забезпечити правильний полив та підгодівлю. Але якщо стає прохолодніше за 23 градуси вдень та 15 градусів вночі, ріст баклажанів різко сповільнюється.

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Тож саме у найбільш спекотні місяці літа – липень та серпень – потрібно особливо інтенсивно підгодовувати баклажани і кабачки, аби отримати максимум врожаю.

На відміну від багатьох інших рослин, навіть у липні баклажани отримують користь від азотних добрив, але їх потрібно поєднувати з фосфорно-калійними. Азот допоможе наростити більше зеленої маси, а ось фосфор та калій потрібні для формування зав'язі та росту плодів.



Кабачкам потрібні калій і фосфор / Фото Pexels

Ось чим можна підживити й кабачки, і баклажани:

Настій з бур'янів . Бур'яни потрібно залити відром води й настоювати два тижні. Після цього літр настою розбавляють у 10 літрах чистої води та підживлюють під корінь. Це добриво багате на азот.

. Бур'яни потрібно залити відром води й настоювати два тижні. Після цього літр настою розбавляють у 10 літрах чистої води та підживлюють під корінь. Це добриво багате на азот. Гумат калію стимулює ріст зав'язі, тож у липні буде дуже корисним.

стимулює ріст зав'язі, тож у липні буде дуже корисним. Деревний попіл – одну склянку потрібно розмішати у 10 літрах води та настоювати добу. Після цього можна поливати рослини під корінь.

Як правильно поливати баклажани та кабачки?

Ці культури непогано переносять посуху, але для гарного росту їм все ж потрібна волога. Обов'язково потрібно замульчувати ґрунт, аби зберігати у ньому воду довше. В липні потрібно давати рослинам принаймні 2,5 сантиметра води на тиждень.

А коли рослина вже дає плоди, підтримання вологого ґрунту є особливо важливим.