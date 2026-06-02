Опытные дачники, стабильно собирающие большие урожаи клубней каждый год, уже давно знают, что для роста картофеля нужна правильная подкормка – и вносить ее можно именно в июне, пишет Homes&Gardens.

Как подкормить картофель по листу?

Картофель можно подпитывать поливом под корень, или по листу – и последний способ является удивительно эффективным способом быстро дать растению нужные питательные вещества. Для этого делается раствор удобрения, и им росину опрыскивают сверху.

И если корневое внесение удобрений требует времени, чтобы питательные вещества впитались в землю и усвоились растением, то подкормка по листу действует очень быстро, поэтому пренебрегать им не стоит. Вот какие минеральные удобрения чаще всего используют дачники:

Азотные удобрения . Можно взять низкоконцентрированный (0,5 – 1%) раствор мочевины – он особенно полезен на ранних этапах вегетации. Но с ним следует проявить осторожность, чтобы не обжечь растения.

. Калийные удобрения . Здесь хорошо будет работать раствор сульфата калия (1 – 2%), или калийной селитры (0,5 – 1%). Идеальный во время бутонизации и цветения картофеля. Калий очень важен для того, чтобы улучшить образование клубней и повысить общую устойчивость растения к болезням.

Фосфорные удобрения. Монофосфат калия (0,5 – 1%) невероятно полезен для стимуляции развития корневой системы растения. Также его можно использовать, чтобы клубни созрели немного быстрее. Впрочем, учитывайте то, что фосфор не очень хорошо поглощается через листья, поэтому концентрация должна быть невысокой.



Картофелю для роста нужны удобрения / Фото Pexels

Регулярную подкормку дачники советуют начинать уже тогда, когда наступает время окучивать картофель. Именно тогда растению нужно много влаги и питательных веществ, потому что клубни именно набирают объема.

В это время также нужно уменьшить количество азотных подкормок, зато сосредоточиться на фосфоре и калии. Подкормки можно проводить каждые 2 – 3 недели вместе с поливом.

Важно! По крайней мере за 2 недели до сбора картофеля все подкормки нужно обязательно прекратить. Заметить нужный момент не очень сложно: листья картофеля начнут желтеть. Прекращение внесения удобрений поможет не только легче собрать клубень, но и избежать грибковых инфекций.

Использовать для подкормки можно также органические удобрения – древесная зола, морские водоросли или костная мука.