Досвідчені дачники, що стабільно збирають великі урожаї бульби щороку, вже давно знають, що для росту картоплі потрібне правильне підживлення – і вносити його можна саме в червні, пише Homes&Gardens.

Як підживити картоплю по листу?

Картоплю можна підживлювати поливом під корінь, або ж по листу – і останній спосіб є на диво ефективним способом швидко дати рослині потрібні поживні речовини. Для цього робиться розчин добрива, і ним росину обприскують зверху.

І якщо кореневе внесення добрив потребує часу, аби поживні речовини всоталися у землю та засвоїлися рослиною, то підживлення по листу діє дуже швидко, тож гребувати ним не варто. Ось які мінеральні добрива найчастіше використовують дачники:

Азотні добрива . Можна взяти низькоконцентрований (0,5 – 1%) розчин сечовини – він особливо корисний на ранніх етапах вегетації. Та з ним варто виявити обережність, аби не обпекти рослини.

. Тут гарно працюватиме розчин сульфату калію (1 – 2%), або ж калійної селітри (0,5 – 1%). Ідеальний під час бутонізації та цвітіння картоплі. Калій дуже важливий для того, аби покращити утворення бульб та підвищити загальну стійкість рослини до хвороб.

. Тут гарно працюватиме розчин сульфату калію (1 – 2%), або ж калійної селітри (0,5 – 1%). Ідеальний під час бутонізації та цвітіння картоплі. Калій дуже важливий для того, аби покращити утворення бульб та підвищити загальну стійкість рослини до хвороб. Фосфорні добрива. Монофосфат калію (0,5 – 1%) неймовірно корисний для стимуляції розвитку кореневої системи рослини. Також його можна використати, аби бульби достигли трохи швидше. Втім, зважайте на те, що фосфор не дуже добре поглинається через листя, тож концентрація має бути невисокою.



Картоплі для росту потрібні добрива / Фото Pexels

Регулярне підживлення дачники радять починати вже тоді, коли настає час підгортати картоплю. Саме тоді рослині потрібно багато вологи та поживних речовин, бо бульби саме набирають об'єму.

В цей час також потрібно зменшити кількість азотних підживлень, натомість зосередитися на фосфорі та калії. Підживлення можна проводити кожні 2 – 3 тижні разом з поливом.

Важливо! Принаймні за 2 тижні до збору картоплі усе підживлення потрібно обов'язково припинити. Помітити потрібний момент не дуже складно: листя картоплі почне жовтішати. Припинення внесення добрив допоможе не тільки легше зібрати бульбу, але й уникнути грибкових інфекцій.

Використовувати для підживлення можна також органічні добрива – деревний попіл, морські водорості чи кісткове борошно.