В большинстве областей Украины на этой неделе преобладают осадки, а это значит, что начинается грибной сезон, пишет Interia Kobieta.

Грибники чаще всего ищут в лесу белые грибы, лисички, опята или маслятки, однако среди этих популярных видов есть странный гриб, который многие могут пропустить. Речь идет о гигантской порхавке, которая поражает своими размерами.

Как выглядит гигантская порхавка?

Одна из пользовательниц инстаграма @shalena.kvitka рассказала, что этот гриб является гигантским среди многих привычных для нас экземпляров. Порхавка гигантская может достигать до 70 сантиметров в диаметре и весить десятки килограммов. По словам женщины, гриб встречается по всей Украине – в лесах, на опушках и даже на пастбищах.

Как выглядит гигантская порхавка: смотрите видео

Этот гриб ценят за вкусовые качества. Молодые и твердые плодовые тела идеально подходят для жарки. Есть этот гриб можно только тогда, когда он полностью белый внутри. В лесу гриб может перестоять, поэтому если у него желтая или темная середина, это может быть признаком старого дождевика.

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Что стоит знать грибникам?

ГСЧС рекомендует выбирать яркую одежду для походов в лес, чтобы избежать опасности остаться незамеченным. Важно иметь удобную обувь с протектором и дождевик для защиты от непредсказуемых погодных условий в лесу.

Переросшие грибы лучше не собирать, поскольку они могут содержать вредные вещества и тяжелые металлы, которые накапливаются в процессе их роста. Профессиональные грибники рекомендуют оставлять такие грибы в лесу, где они способствуют размножению своего вида за счет распространения спор.

По словам грибников, идеальные дни для сбора грибов – через 2–3 дня после дождя. Именно влага способствует их быстрому росту и формированию плодового тела. Также лучше всего отправляться в лес, когда температура составляет от 15 до 25 градусов, а влажность воздуха превышает 80%.