В більшості областей України цього тижня переважають опади, а це означає, що грибний сезон починається, пише Interia Kobieta.

Грибники найчастіше шукають в лісі білі гриби, лисички, опеньки чи маслюки, проте серед цих популярних видів є дивний гриб, який багато хто може оминати. Йдеться про порхавку гігантську, яка вражає розмірами.

Як виглядає порхавка гігантська?

Одна з користувачок інстаграму @shalena.kvitka розповіла, що цей гриб є гігантським серед багатьох звичних для нас екземплярів. Порхавка гігантська може досягати аж до 70 сантиметрів у діаметрі й важити десятки кілограмів. За словами жінки, гриб зустрічається по всій Україні – в лісах, узліссях та навіть на пасовищах.

Вигляд порхавки гігантської: дивіться відео

Цей гриб цінують за смакові якості. Молоді й тверді плодові тіла ідеально підходять для смаження. Їсти цей гриб можна лише коли він повністю білий всередині. У лісі гриб може перестояти, тож якщо в нього жовта чи темна середина, то це може бути ознакою старого дощовика.

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Що варто знати грибникам?

ДСНС рекомендує обирати яскравий одяг для походів у ліс, щоб уникнути небезпеки залишитися непоміченим. Важливо мати зручне взуття з протектором і дощовик для захисту від непередбачуваних погодних умов у лісі.

Перерослі гриби краще не збирати, оскільки вони можуть містити шкідливі речовини та важкі метали, які накопичуються за час їх росту. Професійні грибники рекомендують залишати такі гриби в лісі, де вони сприяють розмноженню свого виду через поширення спор.

За словами грибників, ідеальні дні для збору грибів – через 2 – 3 дні після дощу. Саме волога впливає на їх швидкий ріст та формування плодового тіла. Також найкраще йти в ліс, коли температура становить від 15 до 25 градусів і вологість повітря перевищує 80%.