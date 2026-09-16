После сбора урожая овощей участок необходимо очистить от растительных остатков и сорняков, пишет RHS. Почву можно перекопать вручную или обработать мотоблоком, после чего разровнять поверхность и посеять сидераты.

Для осеннего посева используют горчицу, овес, фацелию и другие культуры. Сидераты высевают не ради урожая, а для того, чтобы земля оставалась покрытой растениями в период, когда она не используется.

Их корни помогают удерживать почву, а растительная масса после заделки становится источником органического вещества.

Какие сидераты можно посеять в сентябре?

Белая горчица быстро растет и относится к популярным сидеральным культурам. Ее можно сеять в сентябре, а через 2 месяца заделывать в почву. В то же время горчицу не рекомендуют высевать перед культурами из семейства капустных, поскольку она может способствовать накоплению общих болезней.

Овес также используют в качестве быстрорастущего сидерата. После наращивания зеленой массы его заделывают в почву. Он может стать альтернативой горчице, если в следующем сезоне на участке планируется выращивать капусту или другие крестоцветные культуры.



В сентябре еще можно успеть посадить растения / Фото Pexels

Фацелия быстро всходит и используется в качестве сидерата. У нее нет общих болезней и вредителей с основными культурами, поэтому она может быть полезна в севообороте. Однако при посеве в третьей декаде сентября следует учитывать погодные условия региона. Поздний посев может не дать культуре достаточно времени для развития до наступления холодов.

Дачникам также стоит обратить внимание на крупносеменные озимые культуры. Но после середины сентября для позднего посева лучше выбирать растения, которые успевают сформировать достаточную массу при сокращении светового дня.

Когда перекапывать сидераты?

Вносить сидераты в почву нужно до цветения, когда стебли и листья еще молодые и быстро разлагаются. Их можно измельчить и перекопать. Зеленую массу обычно заделывают в верхний слой почвы.

Впрочем, не все сидераты нужно перекапывать осенью. Озимые культуры могут оставаться на участке в течение холодного сезона, а уже весной их скашивают или заделывают в землю.