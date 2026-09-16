Після збирання овочів ділянку потрібно очистити від рослинних решток і бур’янів, пише RHS. Ґрунт можна перекопувати вручну чи обробити мотоблоком, після чого розрівняти поверхню й висіяти сидерати.

Для осіннього посіву використовують гірчицю, овес, фацелію та інші культури. Сидерати висівають не заради урожаю, а для того, щоб залишити землю вкритою рослинами на період, коли вона не використовується.

Їхнє коріння допомагає утримувати ґрунт, а рослинна маса після заробляння стає джерелом органічної речовини.

Які сидерати можна посіяти у вересні?

Біла гірчиця швидко росте і належить до популярних сидеральних культур. Її можна висівати у вересні, а за 2 місяці заробити в ґрунт. Водночас гірчицю не рекомендують висівати перед культурами з родини капустяних, оскільки вона може сприяти накопиченню спільних хвороб.

Овес також використовують як швидкорослий сидерат. Після нарощування зеленої маси заробити в ґрунт. Він може бути альтернативою гірчиці, якщо наступного сезону на ділянці планують вирощувати капусту чи інші хрестоцвіті культури.



У вересні ще можна встигнути посадити рослини / Фото Pexels

Фацелія швидко сходить і використовується як сидерат. Вона не має спільних хвороб і шкідників з основними культурами, тому може бути корисною в сівозміні. Однак для третьої декади вересня строк посіву варто враховувати з погодою регіону. Пізній посів може не дати культурі достатньо часу для розвитку до холодів.

Дачникам також варто звернути увагу також на великонасінні озимі культури. Але після середини вересня для пізнього посіву краще обирати рослини, які встигають сформувати достатню масу за скорочення світлового дня.

Коли перекопувати сидерати?

Заробляти сидерати в ґрунт потрібно до цвітіння, коли стебла та листя ще молоді й швидко розкладаються. Їх можна подрібнити та перекопати. Зелену масу зазвичай загортають у верхній шар ґрунту.

Втім, не всі сидерати потрібно перекопувати восени. Озимі культури можуть залишатися на ділянці протягом холодного сезону, а вже навесні їх скошують чи заробляють у землю.