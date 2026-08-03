Садоводы, которые успешно выращивают розы даже в самую сильную жару, убеждены, что главный секрет здесь – правильный полив, пишет Homes&Gardens.

Как часто поливать розы в жару?

В жаркие летние дни очень важно выбрать правильное время суток для полива роз. И обычно это – раннее утро, когда на улице еще царит относительная прохлада, а солнце не в зените. Так растение получает достаточно времени, чтобы впитать влагу, и тогда легче переносит жару в дальнейшем.

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Но учитывайте также, что кусты, посаженные совсем недавно, нуждаются в гораздо более частом поливе, чем те, которые уже успели укорениться. Поливайте их каждые 2–3 дня в зависимости от погоды.



Розы нуждаются в качественном поливе в жару / Фото Pexels

Но когда куст уже приживется на новом месте, качественного и глубокого полива будет достаточно проводить лишь раз в неделю. Впрочем, в сильную жару увлажнение розам понадобится 3–4 раза в неделю.

Важно! Если вы выращиваете розы в горшках, поливать их нужно каждый день, ведь влагу они теряют в разы быстрее.

Как правильно поливать розы?

Техника полива роз также имеет большое значение: воду нужно обязательно лить у основания куста, чтобы она не попадала на сами цветки или листья. Это может быстро привести к появлению болезней и вредителей. А вот полив по кругу у основания заставит кусты тянуться к воде и формировать более мощную корневую систему.

Крона куста должна оставаться полностью сухой также для того, чтобы на листьях не появились ожоги в дневную жару. Также не стоит прекращать полив, когда под кустом начнут появляться лужи воды: иногда это происходит из-за того, что сухая почва становится гидрофобной и в течение некоторого времени не впитывает воду. В таких случаях следует немного уменьшить напор воды до тонкой струйки или же поливать небольшими порциями.