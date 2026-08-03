Садівники, що успішно вирощують троянди навіть у найсильнішу спеку, переконані, що основний секрет тут – це правильний полив, пише Homes&Gardens.

Як часто поливати троянди в спеку?

У спекотні літні дні дуже важливо обрати правильний час дня для поливу троянд. І зазвичай це – ранній ранок, коли на вулиці ще тримається відносна прохолода, а сонце не в зеніті. Так рослина отримує вдосталь часу, аби ввібрати вологу, і тоді легше витримує спеку згодом.

Покупці на Prom часто замовляють саджанці троянд та лійки для їх поливу. Знайти потрібний товар, оформити замовлення та відстежувати доставку можна через мобільний застосунок Prom.

Але зважайте також на те, що кущі, які посадили зовсім нещодавно, потребують значно частішого поливу, ніж ті, які вже встигли вкоренитися. Поливайте їх кожні 2 – 3 дні залежно від погоди.



Троянди потребують якісного поливу у спеку / Фото Pexels

Але коли кущ вже приживеться на новому місці, якісний та глибокий полив достатньо буде проводити лише раз на тиждень. Втім, у пекучу спеку зволоження трояндам знадобиться 3 – 4 рази на тиждень.

Важливо! Якщо ви вирощуєте троянди в горщиках, поливати їх і взагалі потрібно кожного дня, адже вологу вони втрачають в рази швидше.

Як правильно поливати троянди?

Техніка поливу троянд також має велике значення: воду потрібно обов'язково лити біля основи куща, аби вона не потрапляла на самі квіти чи листя. Це може швидко призвести до появи хвороб та шкідників. В ось полив по колу основи змусить кущі тягнутися до води та формувати потужнішу кореневу систему.

Крона куща має залишатися повністю сухою також для того, аби на листі не з'явилися опіки в денну спеку. Також не варто зупинятися, коли під кущем почнуть з'являтися калюжі води: часом це трапляється через те, що суха вода стає гідрофобною, і протягом певного часу не всотує воду. В таких випадках варто трохи зменшити напір води до тонкого струменя, або ж лити невеликими порціями.