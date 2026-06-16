Эти культуры помогают друг другу развиваться и создают сбалансированную экосистему на грядке, рассказал в своем Instagram британский садовод Джейми Уолтон.

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Чем особенна методика посадки "Три сестры"?

Он считает этот подход одним из лучших примеров совместной посадки, когда растения не конкурируют за ресурсы и работают вместе для лучшего результата.

Кукуруза благодаря такому методу формирует высокие стебли, которые становятся естественной опорой для фасоли.

Фасоль насыщает почву азотом, способствуя развитию соседних растений.

Тыква покрывает грядку широкой листвой, помогая тем самым дольше удерживать влагу и сдерживать рост сорняков.

Благодаря такому взаимодействию растения приносят друг другу пользу. Метод отлично подходит для регионов с более прохладным климатом. Посадку нужно проводить поэтапно.

Сначала в почву высаживается кукуруза и тыква, а когда кукуруза подрастет на 15 сантиметров, тогда рядом высевают фасоль.

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Со временем фасоль начнет обвивать стебли кукурузы, используя их в качестве естественной опоры. В это время тыква параллельно будет наращивать крупные листья и формировать цветы, из которых впоследствии появятся плоды.

Кукуруза будет образовывать метелки, пыльца с которых переносится ветром на початки. В результате культуры будут расти на одном участке и поддерживать друг друга на протяжении всего сезона.

Полезный метод посадки "Три сестры": смотрите видео

Современные садоводы часто используют удобрения для лучшего роста, однако можно обратить внимание и на природные посадки, которые только улучшают друг друга.

Этот метод помогает поддерживать плодородие почвы, лучше сохранять влагу и способствовать разнообразию растений на участке.