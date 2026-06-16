Ці культури допомагають одна одній розвиватися й створюють збалансовану систему на грядці, розповів у своєму інстаграмі британський садівник Джеймі Волтон.

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Чим особливий метод посадки "Три сестри"?

Він вважає цей підхід одним з найкращих прикладів компанійської посадки, коли рослини не конкурують за ресурси й працюють разом для кращого результату.

Кукурудза завдяки такому методу формує високі стебла, які стають природною опорою для квасолі.

Квасоля насичує ґрунт азотом, сприяючи розвитку сусідніх рослин.

Гарбуз вкриває грядку широким листям, допомагаючи тим самим довше утримувати вологу та стримувати ріст бур’янів.

Завдяки такій взаємодії рослини разом приносять одна одній користь. Метод чудово підходить регіонам з прохолоднішим кліматом. Висаджування потрібно проводити поетапно.

Спочатку у ґрунт висаджується кукурудза та гарбуз, а коли кукурудза підросте на 15 сантиметрів, тоді поруч висівають квасолю.

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Згодом квасоля почне обвивати стебла кукурудзи, використовуючи їх як природну опору. У цей час гарбуз паралельно нарощуватиме великі листки й формуватиме квіти, з яких згодом з’являться плоди.

Кукурудза утворюватиме волоті, пилок з яких переноситься вітром на качани. У результаті культури ростимуть на одній ділянці й будуть підтримувати одна одну впродовж всього сезону.

Корисний метод посадки "Три сестри": дивіться відео

Сучасні садівники часто використовують добрива для кращого росту, проте можна звернути увагу й на природні посадки, які лише покращують одна одну.

Цей метод допомагає підтримувати родючість ґрунту, краще зберігати вологу й сприяти різноманіттю рослин на ділянці.