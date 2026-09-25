Многие огородники при планировании сезонных работ ориентируются на лунный календарь, пишет Space Weather Live. Считается, что различные фазы Луны могут быть более или менее благоприятными для посева, посадки, пересадки и ухода за растениями.

Согласно лунному календарю на октябрь 2026 года, фазы Луны распределяются так:

Растущая Луна – 12–25 октября;

– 12–25 октября; Полнолуние – 26 октября;

26 октября; Убывающая Луна – 1–9, 27–31 октября;

– 1–9, 27–31 октября; Новолуние – 10, 11 октября.

Когда в октябре можно сажать растения?

1–9 октября – Убывающая Луна

Первые дни октября можно посвятить сбору последнего урожая, прополке, рыхлению почвы и уборке растительных остатков с грядок.

В этот период также можно высаживать озимый чеснок, лук и шалот, если температура почвы и погодные условия соответствуют срокам посадки. На свободных участках можно посеять сидераты, которые помогут подготовить почву к следующему сезону.

Если позволит погода, для получения ранней зелени можно посеять укроп, петрушку и другие холодостойкие культуры.

10–11 октября – Новолуние

Дни новолуния лучше оставить для хозяйственных работ, а не для активной посадки или пересадки растений. Можно привести в порядок грядки, подготовить почву, очистить садовый инвентарь и подготовить участок к зиме.



В новолуние не рекомендуется работать на огороде / Фото Pexels

12–25 октября – Растущая Луна

Этот период можно использовать для основных осенних посадок и посевов. Можно посадить ту зелень, которая способна переносить прохладную погоду. Для получения раннего урожая весной можно посеять бобы. Они успеют немного подрасти до холодов, после чего приостановят развитие и возобновят его весной.

В теплице или контейнерах можно посеять листовой салат и цветную капусту, чтобы уже весной пересадить на грядку.

26 октября – Полнолуние

В день полнолуния не стоит планировать посадки, посевы и т. п. Можно заняться сбором последнего урожая, заготовкой семян, уборкой грядок и подготовкой садового инвентаря к зиме.

27 октября – 31 октября – Убывающая Луна

Последние дни октября можно использовать для завершения сезонных работ. Если погодные условия позволяют, на свободных грядках высаживают сидераты. В целом в конце октября уже стоит завершить уборку огорода, удалить сорняки и рыхлить почву.