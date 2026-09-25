Чимало городників під час планування сезонних робіт орієнтуються на місячний календар, пише Space Weather Live. Вважається, що різні фази Місяця можуть бути більш або менш сприятливими для посіву, посадки, пересадки та догляду за рослинами.

Згідно з місячним календарем на жовтень 2026 року, фази Місяця розподіляються так:

Зростаючий Місяць – 12 – 25 жовтня;

– 12 – 25 жовтня; Повня – 26 жовтня;

– 26 жовтня; Спадний Місяць – 1 – 9, 27 – 31 жовтня;

– 1 – 9, 27 – 31 жовтня; Молодик – 10, 11 жовтня.

Коли у жовтні можна садити рослини?

1 – 9 жовтня – Спадний Місяць

Перші дні жовтня можна присвятити збиранню останнього урожаю, прополюванню, розпушуванню ґрунту та прибиранню рослинних залишків із грядок.

У цей період також можна висаджувати озимий часник, цибулю та шалот, якщо температура ґрунту й погодні умови відповідають термінам посадки. На вільних ділянках можна посіяти сидерати, які допоможуть підготувати ґрунт до наступного сезону.

Якщо дозволятиме погода, для отримання ранньої зелені можна посіяти кріп, петрушку та інші холодостійкі культури.

10 – 11 жовтня – Молодик

Дні Молодика краще залишити для господарських робіт, а не для активної посадки чи пересадки рослин. Можна прибрати грядки, підготувати ґрунт, очистити садовий інвентар та підготувати ділянку до зими.



У Молодик не радять працювати на городі / Фото Pexels

12 – 25 жовтня – Зростаючий Місяць

Цей період можна використати для основних осінніх посадок і посівів. Можна посадити ту зелень, яка здатна переносити прохолодну погоду. Для отримання раннього урожаю навесні можна висіяти боби. Вони встигнуть трохи підрости до холодів, після чого призупинять розвиток і відновлять його навесні.

У теплиці чи контейнерах можна посіяти листя салату та цвітну капусту, щоб вже навесні пересадити на грядку.

26 жовтня – Повня

У день Повні не варто планувати посадки, посіви тощо. Можна зайнятися збиранням останнього урожаю, заготівлею насіння, прибиранням грядок і підготовкою садового інвентарю до зими.

27 жовтня – 31 жовтня – Спадний Місяць

Останні дні жовтня можна використати для завершення сезонних робіт. Якщо погодні умови дозволяють, на вільних грядках садять сидерати. Загалом наприкінці жовтня вже варто завершити прибирання городу, видалити бур’яни й розпушити ґрунт.