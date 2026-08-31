Оказывается, после уборки пылесосом действительно нужно проветривать помещение, пишет Interia Kobieta.

Почему нужно проветривать комнату после уборки?

Когда пылесос работает, а поток воздуха становится интенсивным, на поверхность поднимается мелкая пыль, микроскопические споры грибков и пылевые клещи, которых мы не замечаем.

Поднявшись вверх, эти частицы могут быстро попасть в дыхательные пути, вызывая аллергические реакции или раздражение. Именно поэтому открытие окон позволяет стимулировать циркуляцию воздуха и вывести загрязнители наружу.



Проветривать комнату после уборки пылесосом стоит / Фото Pexels

Нередко можно заметить, что в процессе уборки пылесосом от него исходит неприятный запах. Причиной этому является накопление органических отходов внутри контейнера. Это могут быть волосы, перхоть, остатки пищи, отмершие клетки кожи, которые создают среду для размножения бактерий.

Когда включается пылесос, а горячий воздух проходит через камеру, неприятный запах ощущается по всей комнате. Причиной такого запаха могут быть и фильтры, которые давно не менялись.

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Нужно ли мыть пол после пылесоса?

Пылесос удаляет только грязь, но с засохшими пятнами он не справляется. Поэтому дальше нужно приступить к мытью пола, чтобы собрать микроскопический слой пыли, который остался после уборки. Мытье пола завершит основной этап уборки и наполнит дом приятным ароматом.