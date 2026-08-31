Виявляється, після прибирання пилососом справді потрібно провітрювати приміщення, пише Interia Kobieta.

Чому треба провітрювати кімнату після прибирання?

Коли пилосос працює, а потік повітря стає інтенсивним, на поверхню піднімається дрібний пил, мікроскопічні спори грибків та пилові кліщі, яких ми не помічаємо.

Після підняття вгору ці частинки здатні швидко потрапити у дихальні шляхи, викликаючи алергічні реакції чи подразнення. Саме тому відкриття вікон дозволяє стимулювати циркуляцію повітря й витягнутися назовні забруднювачам.



Провітрювати кімнату після пилосошення варто / Фото Pexels

Нерідко можна помітити, що в процесі прибирання пилососом з нього йде неприємний запах. Причиною цьому є накопичення органічних відходів всередині контейнера. Це може бути волосся, лупа, залишки їжі, відмерлі тканини шкіри, які створюють середовище для розмноження бактерій.

Коли вмикається пилосос, а гаряче повітря проходить через камеру, неприємний запах відчувається по всій кімнаті. Причиною такого аромату можуть бути й фільтри, які давно не змінювалися.

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Чи треба мити підлогу після пилососа?

Пилосос видаляє лише бруд, але із засохлими плямами він не справляється. Тому далі потрібно взятися за миття підлоги, щоб зібрати мікроскопічний шар пилу, який випав після прибирання. Миття підлоги завершить основний етап прибирання та наповнить дім приємним ароматом.