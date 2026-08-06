Речь идет о добавлении во время стирки одного средства, которое наверняка найдется на вашей кухне, пишет Deccoria. Благодаря этому ингредиенту постельное белье станет мягким и свежим.

Почему белье после стирки теряет мягкость?

Нередко причиной этому служит вода, в которой содержится большое количество минералов, оседающих между волокнами. Из-за этого материал со временем начинает становиться шероховатым.

Также проблема может заключаться в накоплении остатков стирального порошка или кондиционера. Иногда средство плохо выполаскивается и остается на ткани.

Специалисты не рекомендуют постоянно использовать смягчитель, поскольку он создает восковую пленку, которая и делает ткань менее приятной на ощупь.



Простыни после стирки снова станут приятными на ощупь / Фото Pexels

Как стирать постельное белье, чтобы оно стало мягким?

Есть несколько действенных приемов, которые помогут постельному белью стать мягким. Можете попробовать каждый из них по очереди, чтобы убедиться, какой именно вариант подходит лучше всего.

Можно начать с добавления половины стакана уксуса в барабан стиральной машины. Обычно уксус рекомендуют добавлять во время первой стирки, чтобы удалить заводскую обработку ткани.

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В противном случае простыни на ночь стоит замочить в смеси воды и уксуса. За ночь минералы на ткани растворятся, поэтому после стирки в стиральной машине ткань снова станет мягкой.

Если же на постельном белье ощущаются остатки стирального порошка, от них можно избавиться с помощью пищевой соды. Достаточно насыпать полстакана в барабан, чтобы восстановить мягкость и освежить аромат.

Летом постельное белье можно не сушить в сушильной машине, а просто выносить на улицу. К утру ткань полностью высыхает за 1–2 часа.